Нашумевший хоррор Scorn перенесли на целый год

Студия Ebb Software перенесла выхода нашумевшего ужастика Scorn аж до октября 2022 года.
Также комьюнити-менеджер Ebb Software пообщался с 3D-художником студии, который рассказал о биомеханических артефактах Scorn. Устройства станут важной частью управления лабиринтом, по которому будет перемещаться игрок. Создатели представили концепт-арты и видео с применением артефакта.
Фото: Ebb Software
Деталями разработки поделился и генеральный директор Ebb Software. По его словам, Scorn готова уже на 75%. Глава студии поблагодарил фанатов за терпение и поддержку. До октября 2022 года разработчики планируют завершить разработку и устранить имеющиеся ошибки.
Scorn находится в разработке уже много лет. Для создания игры Ebb Software собирала средства на Kickstarter в 2014 и 2017 годах. Многие элементы хоррора, созданные до 2018 года, полностью переделали, что затянуло производство игры.
Хоррор Scorn привлёк внимание игроков жуткой атмосферой и дизайном, который вдохновлён творчеством Ханса Гигера. Он известен в том числе как дизайнер фильма «Чужой» 1979 года.
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