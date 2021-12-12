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В Icarus от создателя DayZ уже добавили 3 миссии и исправили кучу ошибок

В Icarus от создателя DayZ уже добавили 3 миссии и исправили кучу ошибок
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Выживалка Icarus от создателя DayZ Дина Холла вышла 4 декабря и получила смешанные оценки от игроков — в основном из-за плохой производительности. Разработчики прислушались к критике и выпустили крупный патч со множеством исправлений и тремя новыми миссиями.

Список исправлений и нововведений свежего обновления

  • 3 новые миссии
  • Два предмета для мастерской MXC: молоток и лагерный костёр
  • Увеличена частота появления золота
  • Исправлены значки игроков на карте и марке, чтобы было проще находить мешки с добычей
  • Увеличено количество мета-залежей в более сложных миссиях
  • Улучшения автономного режима для сохранения прогресса без подключения в Интернету
  • Исправления цели в некоторых миссиях
  • Множество изменений в балансе
  • Оптимизация графики.

Разработчики советуют игрокам не полагаться на рекомендуемые настройки графики и поэкспериментировать, чтобы добиться лучшей производительности. Также авторы опубликовали советы по оптимизации.

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В первые дни с момента релиза Icarus забралась на вершину чартов Steam, однако игроки раскритиковали игру из-за плохого технического состояния. Спустя неделю рейтинг выживалки немного вырос — 62% положительных отзывов.

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