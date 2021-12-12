В Icarus от создателя DayZ уже добавили 3 миссии и исправили кучу ошибок

Выживалка Icarus от создателя DayZ Дина Холла вышла 4 декабря и получила смешанные оценки от игроков — в основном из-за плохой производительности. Разработчики прислушались к критике и выпустили крупный патч со множеством исправлений и тремя новыми миссиями.
Список исправлений и нововведений свежего обновления
- 3 новые миссии
- Два предмета для мастерской MXC: молоток и лагерный костёр
- Увеличена частота появления золота
- Исправлены значки игроков на карте и марке, чтобы было проще находить мешки с добычей
- Увеличено количество мета-залежей в более сложных миссиях
- Улучшения автономного режима для сохранения прогресса без подключения в Интернету
- Исправления цели в некоторых миссиях
- Множество изменений в балансе
- Оптимизация графики.
Разработчики советуют игрокам не полагаться на рекомендуемые настройки графики и поэкспериментировать, чтобы добиться лучшей производительности. Также авторы опубликовали советы по оптимизации.
В первые дни с момента релиза Icarus забралась на вершину чартов Steam, однако игроки раскритиковали игру из-за плохого технического состояния. Спустя неделю рейтинг выживалки немного вырос — 62% положительных отзывов.
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