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Игроки прохладно встретили новую выживалку Icarus от создателя DayZ

Игроки прохладно встретили новую выживалку Icarus от создателя DayZ
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Выживалка Icarus от создателя DayZ Дина Холла и студии RocketWerkz вышла на ПК в Steam. Поклонники творчества геймдизайнера встретили новинку неоднозначно — 55% положительных отзывов на основе более 2 тыс. оценок.

Из минусов игроки выделяют плохую оптимизацию, вылеты и ошибки, а также логику игры.

Мне хватило 30 минут, чтобы понять, что в это невозможно играть. Движения героя деревянные, на карте одни волки и медведи. Поставил высокие настройки — 10 FPS, поставил средние — 30, а если ставить на низкие, то с такой графикой лучше поиграть в Minecraft.
Игра — полнейший бред! FPS низкий на RTX 3060 12GB, движения ущербные, стрельба и добыча ужасные. Она не готова к релизу. Задумка интересная, но недоработанная. И вообще, герой из космоса падает на планету без всего. Это что за экспедиция такая?
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Хвалят Icarus в основном за графику и механики, которые в перспективе сделают выживание одним и лучших в жанре.

Icarus сыровата, даже на максимальных настройках мир кажется пластилиновым, но при более качественной проработке всех механик, которых тут огромное количество, игра будет лучшей в жанре выживания.
На стандартных настройках от графики начинают вытекать глаза, но стоит выключить DLSS и играть становится более менее. Оптимизация плохая… Игра очень понравилась крафтом, строительством и погодными явлениями.

В Icarus игрокам нужно в одиночку или в компании до восьми человек исследовать отдалённую планету Икар. Из-за ядовитой атмосферы их время будет, а на каждом шагу поджидают новые опасности вроде бурь и агрессивных животных.

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