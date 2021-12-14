В Psychonauts 2 совсем скоро добавят русский язык

Студия Double Fine объявила о поддержке новых языков в Psychonauts 2. В игру добавят русский и мексиканский испанский языки для субтитров и внутриигровых надписей. Это произойдёт уже в начале 2022 года, однако точных сроков выхода пока нет.
Psychonauts 2 — продолжение оригинального платформера, вышедшего в 2005 году. В нём главный герой вступает в организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты» и путешествует по мирам, основанным на подсознании своих друзей и врагов.
Проект вышел в августе 2021 года и получил очень высокие оценки от критиков и игроков. В первую очередь отмечалось развитие идей оригинала и невероятный визуальный стиль, а также юмор, присущий Тиму Шейферу. Сразу после выхода проект попал в небольшой скандал — оказалось, что игру перевели всего на 5 языков, куда не вошёл русский. Однако это упущение будет исправлено уже совсем скоро.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
09:31
-
09:16
-
08:50
-
08:31
-
00:13
- 13 декабря 2021
-
23:42
-
21:02
-
20:51
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:02
-
18:50
-
18:47
-
18:16
-
18:09
-
17:54
-
17:28
-
16:45
-
16:33
-
16:12
-
15:02
-
14:49
-
14:29
-
14:24
-
13:49
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:07
-
12:52
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:28