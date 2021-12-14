В Psychonauts 2 совсем скоро добавят русский язык

Студия Double Fine объявила о поддержке новых языков в Psychonauts 2. В игру добавят русский и мексиканский испанский языки для субтитров и внутриигровых надписей. Это произойдёт уже в начале 2022 года, однако точных сроков выхода пока нет.

Psychonauts 2 — продолжение оригинального платформера, вышедшего в 2005 году. В нём главный герой вступает в организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты» и путешествует по мирам, основанным на подсознании своих друзей и врагов.

Проект вышел в августе 2021 года и получил очень высокие оценки от критиков и игроков. В первую очередь отмечалось развитие идей оригинала и невероятный визуальный стиль, а также юмор, присущий Тиму Шейферу. Сразу после выхода проект попал в небольшой скандал — оказалось, что игру перевели всего на 5 языков, куда не вошёл русский. Однако это упущение будет исправлено уже совсем скоро.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!