Лучший фильм Marvel? Появились первые оценки «Человека-паука: Нет пути домой»

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится совсем скоро. Западная пресса уже посмотрела кино и подготовила первые обзоры.

На момент публикации новости средняя оценка фильма на агрегаторе Metacritic составляет 71 балл из 100 на основе 15 рецензий. Критики отмечают, что боевик получился захватывающим и точно понравится фанатам, однако он не углубляет вселенную Marvel настолько, насколько мог бы.

Автор IGN заметил, что лента в первую очередь порадует фанатов вселенной и супергероя, даже несмотря на уже избитые приёмы подобных фильмов.

«Нет пути домой» попадает сразу во все нужные точки. Его влияние на вселенную Marvel сложно переоценить. Звёздная актёрская игра сочетается с кучей взрывов и невероятных драк, похожих на мультфильм субботним утром. Хоть фильм и не смог избежать некоторых типичных супергеройских поворотов, у фанатов точно будет улыбка до ушей.

Автору Guardian фильм понравился меньше, в первую очередь — из-за переусложнённого сюжета и ставки на фанатов. Лента немного двигает двигает франшизу вперёд, но делает это крайне маленькими шагами.

Хоть я бы и предпочёл видеть менее запутанный сюжет, построенный больше на стремлении к прогрессу, сценарий получился на удивление цельным и интересным. Конечно, в нём есть недостатки. Например, излишняя ставка на фанатов вселенной, однако у фильма получилось меня развеселить, в отличие от «Вечных».

В России «Человека-паука: Нет пути домой» начнут показывать с 15 декабря.

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