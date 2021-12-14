Лучший фильм Marvel? Появились первые оценки «Человека-паука: Нет пути домой»

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится совсем скоро. Западная пресса уже посмотрела кино и подготовила первые обзоры.
На момент публикации новости средняя оценка фильма на агрегаторе Metacritic составляет 71 балл из 100 на основе 15 рецензий. Критики отмечают, что боевик получился захватывающим и точно понравится фанатам, однако он не углубляет вселенную Marvel настолько, насколько мог бы.
Автор IGN заметил, что лента в первую очередь порадует фанатов вселенной и супергероя, даже несмотря на уже избитые приёмы подобных фильмов.
«Нет пути домой» попадает сразу во все нужные точки. Его влияние на вселенную Marvel сложно переоценить. Звёздная актёрская игра сочетается с кучей взрывов и невероятных драк, похожих на мультфильм субботним утром. Хоть фильм и не смог избежать некоторых типичных супергеройских поворотов, у фанатов точно будет улыбка до ушей.
Автору Guardian фильм понравился меньше, в первую очередь — из-за переусложнённого сюжета и ставки на фанатов. Лента немного двигает двигает франшизу вперёд, но делает это крайне маленькими шагами.
Хоть я бы и предпочёл видеть менее запутанный сюжет, построенный больше на стремлении к прогрессу, сценарий получился на удивление цельным и интересным. Конечно, в нём есть недостатки. Например, излишняя ставка на фанатов вселенной, однако у фильма получилось меня развеселить, в отличие от «Вечных».
В России «Человека-паука: Нет пути домой» начнут показывать с 15 декабря.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
11:03
-
10:38
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:50
-
08:31
-
00:13
- 13 декабря 2021
-
23:42
-
21:02
-
20:51
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:02
-
18:50
-
18:47
-
18:16
-
18:09
-
17:54
-
17:28
-
16:45
-
16:33
-
16:12
-
15:02
-
14:49
-
14:29
-
14:24
-
13:49
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:07
-
12:52
-
12:46