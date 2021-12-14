С аккаунта покойного Стэна Ли рекламируют NFT. Сообщество негодует и требует удалить это

14 декабря на аккаунте Стэна Ли появилась реклама NFT с индийским героем по прозвищу Непобедимый Чакр, которого создал сам писатель. Аудитория в комментариях восприняла этот жест крайне негативно, поскольку сам Ли умёр ещё в 2018 году.
Пользователи в комментариях недовольны, что для продвижения токенов используют аккаунт Стэна Ли. Люди посылают авторов этой идеи подальше. Кто-то, считает, что подобное только очерняет память о великом художнике и сценаристе.
Использование аккаунта Стэна Ли для продвижения NFT буквально отправляет вас в ад.
Некоторые не поверили своим глазам и посчитали, что аккаунт Ли взломали, а потом использовали в своих целях. Каким-то образом приплели даже вселенную DC.
Кто-то хочет заработать на том, что выложит NFT в аккаунте Стэна Ли. Совести у таких людей нет.
Другой пользователь подчеркнул, что при жизни Стэн Ли вряд ли был бы против NFT. Он двигался в ногу со временем и ему нравилось всё новое, однако человека уже нет в живых, а его многомиллионный аккаунт используется для «грязных целей».
Стэн Ли считается одним из лучших художников и авторов комиксов. Именно он придумал Человека-паука, Халка, Железного человека, Сорвиголову и множество других персонажей, каждый из которых сейчас обладает фанатской базой в сотни миллионов человек.
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