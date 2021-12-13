Рейтинг: 10 лучших игр про Человека-паука за всё время

Человек-паук привлекает читателей и зрителей не только своими способностями, но ещё и человеческой стороной. Именно уязвимость Питера Паркера и доступность его проблем для аудитории делают героя настолько «живым».

Это важная черта персонажа, которую должны осознавать все: режиссёры, сценаристы, актёры. Но в нашем случае — разработчики игр. Из всех многочисленных творений про Человека-паука мы отобрали 10 тех, которые лучше всего рассказывают его историю, расширяют биографию или просто обладают какими-то особенностями, которые выделяют их. Самое то, чтобы вернуться к приключениям Паркера после нового фильма!

10-е место. Spider-Man: The Movie Game

Дата выхода: 2002 год

Платформы: ПК, PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance

Открываем наш топ официальной игрой по первому фильму Сэма Рейми. Структура сюжета игры хоть и пытается почти дословно повторить первоисточник, но в то же время вносит массу отсебятины. Например, помимо Зеленого гоблина, Питер здесь встречается с Крейвеном Охотником.

В плюсы можно отнести понятную боевую систему и возможность действительно перемещаться между крышами домов на паутине. Впрочем, настоящего открытого мира тут нет — спуститься на землю, как в более поздних играх, нельзя.

Также к минусам можно отнести зацикленность на beat’em’up-составляющей и неочевидное обучение. Паук владеет на удивление большим количеством приёмов, но вот рассказывать об этом игра не спешит. Разумеется, в проекте 2002 года точно не мог быть нормальный стелс. Эпизоды, в которых игроку навязывают скрытное прохождение, вряд ли обрадуют что поклонников, что простых игроков.

Ну и давайте ещё раз посмотрим то легендарное интро, где показана вся грация Человека-паука!

9-е место. Spider-Man: Mysterio’s Menace

Дата выхода: 19 сентября 2001 года

Платформы: Game Boy Advance

Mysterio’s Menace — не просто хорошая игра про Человека-паука, а одна из лучших на портативной платформе. Единственная проблема в том, что речь идёт о консоли Nintendo 20-летней давности.

Воспринимать Mysterio’s Menace проще всего как очень крутую игру с Java-телефона. Здесь отличная двухмерная графика и детальная анимация; простенькая, но разнообразная боевая система и целый набор «паучьих» фишек — от лазанья по стенам до стрельбы паутиной. Они помогут в битвах с суперзлодеями и прихвостнями, которых собрал Мистерио. Как следует из названия, он тут главный зачинщик.

Это был настоящий блокбастер нашего детства, а сейчас — просто хорошая ретроигра, которой точно насладится каждый поклонник. Естественно, если сделает большую скидку на возраст.

8-е место. Spider-Man: Web of Shadows

Дата выхода: 21 октября 2008 года

Платформы: ПК, PSP, Nintendo DS, Wii, Xbox 360, PS2, PS3

Web of Shadows — одна из самых мрачных игр про Человека-паука, пускай спустя годы она и стала выглядеть немного забавно. События разворачиваются во время нападения армии симбиотов на Нью-Йорк. А любое присутствие этой заразы и лично Венома, как известно, нагоняет саспенса ещё сильнее. Питер Паркер потерял Мэри Джейн и пытается найти её, в то время как целая куча заражённых людей и героев будет ему мешать.

Да, симбиот побывает много на ком, ибо в сюжете хватает и других героев из вселенной Marvel. Росомаха, Чёрная кошка, Носорог, Кингпин, Электро, Стервятник и даже Лунный рыцарь активно участвуют в истории и иногда занимают не самую очевидную сторону.

В игре есть миниатюрная система морали, от которой зависят концовка и общее настроение сюжета. Выбирая между добром и злом, Питер Паркер определял финал истории, а также свои способности. Ещё одна классная механика — переключение между двумя костюмами за один клик. От этого менялась боевая система, каждый удар и навык получали разные свойства. Вот что мы хотим в сиквеле «Человека-паука» от Insomniac!

7-е место. The Amazing Spider-Man

Дата выхода: 26 июня 2012 года

Платформы: ПК, Xbox 360, PS3, Nintendo DS, 3DS, Wii, PS Vita

Среди поклонников Человека-паука существует мнение, что киноверсия героя в исполнении Эндрю Гарфилда оказалась незаслуженно забыта. Хотя она могла похвастаться рядом преимуществ как перед Магуайером, так и перед Холландом. Если и вы считаете историю Гарфилда незаконченной, то продолжить приключения можно в игре по первому фильму.

В первой части не стали мудрить с отсебятиной, события происходят после истории фильма. В центре внимания окажутся Питер Паркер и Гвен Стейси, которые пытаются остановить новые эксперименты доктора Коннорса. Сам учёный, превративший себя в монстра-Ящера, тоже занимает важное место в сюжете.

Поскольку за основу взята не обычная версия вселенной, а её Amazing-вариант, то стоит ожидать лихих сюжетных поворотов. Впрочем, порой авторы переигрывают, что выбивает историю из равновесия. Совокупность этого минуса вместе со средненьким геймплеем эпохи PS3 не позволяет нам поставить игру выше 7-го места.

6-е место. Spider-Man: Shattered Dimensions

Дата выхода: 7 сентября 2010 года

Платформы: ПК, Nintendo DS, Wii, Xbox 360, PS3

Shattered Dimensions в преддверии выхода «Нет пути домой» стала ещё актуальнее. Не секрет, что одно из любимейших занятий сценаристов комиксов — создавать перезапуски и альтернативные версии героев. Человек-паук за свой долгий путь не раз перерождался, попадал в другие миры, участвовал в кроссоверах и так далее.

В этом экшене встретилось сразу четыре разных Паучка, а виновником вновь оказался Мистерио, который разбил могущественный артефакт. Разные вселенные перемешались, а дружелюбным соседям из разных реальностей нужно найти обломки скрижали. Всё это выливается в то, что нам предстоит сыграть за четыре версии одного и того же персонажа в четырёх разных мирах.

Две вариации Человека-паука довольно понятны — это Amazing (типа той, что была в фильме с Гарфилдом и игре из предыдущего места) и Ultimate (о которой мы ещё поговорим). А вот герои из вселенных Noir и 2099 впервые вышли за пределы комиксов!

Каждый Паук обладает своими особенностями: обычный — традиционные атаки и много паутины, Ultimate-вариант активно использует симбиотический костюм, нуаровый хорош в стелсе, а Мигель О'Хара из будущего носит с собой арсенал гаджетов. Героям предстоит столкнуться с кучей классических противников вроде Хобгоблина, Карнажа и Стервятника, причём в каждом из четырёх миров они уникальны.

В отличие от многих других игр этого топа, в Shattered Dimensions нет открытого мира, это линейная игра с уровнями, на которых пускай и можно полетать на паутине, но в достаточно ограниченных локациях. Только из-за этого экшен не хочется поставить повыше, поскольку в нём почти отсутствует важнейшая составляющая — ощущение от полётов.

5-е место. Spider-Man (PS1)

Дата выхода: 30 августа 2000 года

Платформы: ПК, PS1, Nintendo 64, Dreamcast

Достаточно известная в России игра о Человеке-пауке, в которую многие играли либо на PS1, либо на Dreamcast. Это линейный экшен от третьего лица, доверху заполненный контентом. Во время прохождения игрок повстречается с разными персонажами, сможет собрать коллекцию костюмов и обложек комиксов и так далее. Фансервиса здесь много, и он удобно соседствует с местным игровым процессом.

Разработчики постарались сделать каждую миссию уникальной. В одном задании придётся сбегать от снайпера на вертолёте, в другом — гоняться за Веномом. Поскольку ресурсов тогдашних консолей было мало, авторам пришлось отрезать возможность исследовать город. Из-за этого основой сюжета стала химическая атака на Нью-Йорк — вот так ловко разработчики нашли выход из ситуации, сумев через историю объяснить невозможность исследовать улицы мегаполиса.

Во всём остальном это просто хороший beat'em'up. Вы ничего не потеряете, если пропустите его, однако всё же рекомендуем ознакомиться. Экшен не просто так регулярно влетает в топы лучших игр про Человека-паука.

4-е место. Spider-Man 2 (PS2)

Дата выхода: 28 июня 2004 года

Платформы: PS2, Xbox, Gamecube, для ПК вышла отдельная версия

Игра по второму фильму Сэма Рэйми в своё время стала для геймеров настоящим прорывом — это был первый полноценный экшен про Человека-паука, который позволял летать по целому городу и спускаться на улицы. По сравнению с игрой по первому фильму (10-е место нашего топа), Spider-Man 2 значительно прибавила в удобстве управления, обучении и боевой системе. Сюжет также основан на фильме, но вносит лёгкую отсебятину.

Но всё это относится к отличной консольной версии, которую западные игроки до сих пор вспоминают с любовью. В России и СНГ чаще вспоминают то чудовище, которое вышло на ПК. Если «большую» игру делала Treyarch, то вот для компьютеров её разрабатывала небольшая компания The Fizz Factor.

Разработчики зачем-то внедрили в геймплей элементы детской аркады и шутера. Многие действия оказались завязаны на движениях мышью и прицельной стрельбе паутиной, а боевая система сократилась до одной кнопки. Не перепутайте, мы поставили на четвёртое место именно консольную вариацию!

3-е место. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Дата выхода: 10 ноября 2020 года

Платформы: PS4, PS5

Средних размеров спин-офф большой игры про Паука от Sony — последний на сегодняшний день релиз о супергерое. История Майлза Моралеса гораздо камернее, чем у Питера Паркера, но в то же время даёт посмотреть на супергеройскую вселенную под другим углом.

Мы поставили Miles Morales на третье место только потому, что на фоне следующих двух она не такая уж революционная. Экшен использует тот же набор механик, что и оригинальная Marvel's Spider-Man: много юмора, погони, динамичная боевая система. Из новинок в геймплее — электрические атаки и возможность стать невидимым. Этого мало, чтобы бороться за топ-1. Однако не стоит забывать, что Miles Morales была и останется отличной игрой про Человека-паука, просто есть лучше.

2-е место. Ultimate Spider-Man

Дата выхода: 22 сентября 2005 года

Платформы: ПК, Xbox, PS2, GameCube

Мы уже касались темы Ultimate-вселенной в этом топе, и сейчас стоит остановиться на ней поподробнее. В комиксах по ней герои и их истории более взрослые. Эти сюжеты лучше проработаны в деталях, в них присутствует суровость. Плюс её отличает художественный стиль. Также были изменены и биографии многих персонажей. Например, в Ultimate Зеленый Гоблин — монстр, а не злодей в костюме, а Веном появился из лекарства от рака.

Все эти особенности отразились и на соответствующей игре. Стиль повлиял не только на графику (к слову, благодаря стилизации Ultimate Spider-Man до сих пор прилично смотрится), но и на заставки, которые выполнены в виде комиксов. Играть предстоит не только за Человека-паука, но и за Венома. Если Питер Паркер в привычной манере летает на паутине и сражается руками, то симбиот предпочитает высокие прыжки и натурально жрёт противников.

В общем, это отличная игра про Человека-паука. Даже сейчас, спустя 16 лет, её можно смело рекомендовать всем фанатам супергероя, так как она дарит замечательный опыт. Каждый её элемент вылизан и отполирован до предела. И в топ-1 она не попала только по одной причине — есть кое-что гораздо лучше, о чём вы уже сами знаете.

1-е место. Marvel’s Spider-Man

Дата выхода: 7 сентября 2018 года

Платформы: PS4, PS5

Это было очевидно, согласитесь?

Самая комплексная, уважительная, дорогая и точная игра про Человека-паука вышла только на консолях PlayStation. С этим трудно поспорить, ведь студии Insomniac удалось идеально перенести все особенности персонажа. Паучье чутьё отлично вписалось в боевую систему в духе Batman: Arkham, которую разработчики мастерски адаптировали под персонажа.

История рассказывает о не самом банальном периоде жизни Питера Паркера, при этом затрагивая множество интересных событий из биографии персонажа. Да ещё и переносит на экран всю Зловещую шестёрку, что само по себе дорогого стоит! О качестве всего остального и потрясающих полётах на паутине сказано уже так много, что повторяться лишний раз уже нет сил.

И это, кажется, единственная игра с серьёзной драмой — некоторые сцены могут вызывать слёзы.

Конечно, дружелюбный сосед появлялся в играх гораздо чаще. У него очень обширный каталог тайтлов, первые из которых вышли ещё в 90-х. Из-за этого трудно выделить стоящие, поскольку многие создавались исключительно как довесок к фильмам. Наши финалисты — самостоятельные и уникальные игры, которые с уважением относятся в первую очередь к комиксовому наследию.