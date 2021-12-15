В сети уже появились спойлеры по Elden Ring. Всё из-за взлома PS4

На днях мы рассказывали о взломе новой прошивки PS4. Несмотря на то, что это произошло совсем недавно, хакеры уже начали пользоваться найденной уязвимостью.
Так, им удалось получить доступ к файлам Elden Ring, включая 8-часовую озвучку — с кучей сюжетных спойлеров. Также хакеры разблокировали полный доступ к недавнему стресс-тесту игры и теперь детально изучают небольшой клочок мира без ограничений по времени.
Вероятно, это не единственное последствие взлома PS4. Скорее всего, в ближайшем будущем хакеры найдут новые применения появившимся возможностям. А мы же предлагаем дождаться полноценного выхода Elden Ring — это произойдёт уже 25 февраля 2022 года на ПК и консолях.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 декабря 2021
-
13:06
-
12:04
-
11:39
-
11:12
-
10:47
-
10:16
-
09:48
-
09:23
-
09:08
-
08:44
-
08:29
- 14 декабря 2021
-
22:45
-
22:26
-
20:14
-
19:33
-
18:56
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
17:39
-
17:29
-
17:02
-
16:52
-
15:50
-
15:30
-
15:26
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:17
-
13:58
-
13:56
-
13:12
-
12:26
-
11:53