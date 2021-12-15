В сети уже появились спойлеры по Elden Ring. Всё из-за взлома PS4

На днях мы рассказывали о взломе новой прошивки PS4. Несмотря на то, что это произошло совсем недавно, хакеры уже начали пользоваться найденной уязвимостью.

Так, им удалось получить доступ к файлам Elden Ring, включая 8-часовую озвучку — с кучей сюжетных спойлеров. Также хакеры разблокировали полный доступ к недавнему стресс-тесту игры и теперь детально изучают небольшой клочок мира без ограничений по времени.

Вероятно, это не единственное последствие взлома PS4. Скорее всего, в ближайшем будущем хакеры найдут новые применения появившимся возможностям. А мы же предлагаем дождаться полноценного выхода Elden Ring — это произойдёт уже 25 февраля 2022 года на ПК и консолях.

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