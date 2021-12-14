PS4 взломали, теперь её можно прошить и запускать пиратские игры

Все консоли рано или поздно подвергаются взлому. Вот и настал черёд PS4. Группа известных хакеров опубликовала видео, в котором показаны настройки отладки PS4, а также версия прошивки — 9.0. Она вышла в сентябре 2021 года. Это значит, что на такой консоли можно запускать нелицензионные версии игр и устанавливать сторонний софт.

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Взлом стал возможен благодаря недавно найденной уязвимости с вебкитом браузера. Хакер под ником Specter предположил, что подобный способ в теории сработает и на PS5, однако у команды пока нет консоли, чтобы это проверить.

PS4 уже подвергалась взлому, однако это происходило на очень старых прошивках. Новый эксплойт позволяет запускать игры, которые были выпущены для PS4 до сентября 2021 года. Вероятнее всего, через некоторое время хакеры поделятся способом взлома, и консоль станет популярна в том числе среди пиратов.

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