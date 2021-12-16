Final Fantasy VII Remake вышла на ПК. В России игра стоит 5719 рублей

Square Enix на фоне скандала всё же не стала корректировать стоимость ремейка Final Fantasy VII, поэтому порт поступил в продажу по ранее утёкшей цене — 5719 рублей.

Для России это рекордная цена, однако от политики издателя пострадали и жители других стран, включая Европу и США, где проект отдают за 6800 и 5300 рублей соответственно. Более того, Final Fantasy VII Remake стала первой игрой на ПК с некстген-ценой — ранее повышение коснулось только некоторых игр для PS5 и Xbox Series.

При этом издатель никак не комментировал повышение цен, ведь оно коснулось и другого релиза японской компании — Forspoken от создателей Final Fantasy XV. Она в Steam также оценена в 5719 рублей.

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