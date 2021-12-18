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Adidas выпустит кроссовки по игре «Стражи Галактики»

Adidas выпустит кроссовки по игре «Стражи Галактики»
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Marvel и adidas объявили о сотрудничестве, в рамках которого появятся кроссовки по мотивам игры «Стражи Галактики». В коллекцию войдут шесть уникальных пар обуви, которые вдохновлены внешностью и характерами героев.

Особенности кроссовок:

  • Forum Hi 84 и Forum Mid — высокая обувь в стиле ретро, которые воплощают очарование Звёздного лорда;
  • ZX 2K Boost 2.0 — элегантные, цвет и фасон которых вдохновлены дизайном брони Гаморы;
  • Ozelia — обувь с усиленной подошвой и литыми панелями, внешний вид которых олицетворяет грубую силу Дракса;
  • NMD R1 — подошва с выступами отлично сцепляется с поверхностью, а брызговик защищает от грязи. К корням Грута отсылают двуцветная вязка с коричневыми оттенками и нашивка «Я есть Грут».
  • ZX 1K Boost — быстрая шнуровка и светоотражающие элементы обуви вдохновлены оружейным арсеналом Ракеты.

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Фото: adidas/Marvel/Square Enix

Кроссовки по «Стражам Галактики» поступят в продажу в 2022 году.

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