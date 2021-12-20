Украинец S1mple побил мировой рекорд в CS:GO по количеству наград MVP

Александр s1mple Костылев из NAVI получил награду MVP («Самый полезный игрок») после завершения BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO. Украинец побил мировой рекорд: он стал единственным, кому удалось собрать столько званий на протяжении одного сезона.
Награда MVP высчитывается на основе серии алгоритмов и вычислений сайта HLTV. Это самое крупное СМИ про CS:GO в мире, которое ведёт собственный рейтинг и таблицу мировых лидеров в дисциплине. Согласно подсчётам журналистов, s1mple закончил BLAST Premier World Final 2021 со статистикой 1,42. Это выше любого другого участника его команды.
NAVI выиграли BLAST Premier World Final 2021. В гранд-финале команда переиграла россиян из Gambit Esports. За победу коллектив получит $500 тыс., а обладатель серебряной медали — $250 тыс. Ивент прошёл в конце декабря в Копенгагене.
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