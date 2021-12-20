Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр могут появиться в будущих фильмах и сериалах Marvel и Sony

После премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» активизировались различные инсайдеры и издания. Согласно последним слухам, у Sony Pictures и Marvel Studios есть планы на Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра в будущих фильмах и сериалах.
Большинство инсайдеров считают, что Гарфилд может получить новый сольный фильм и появится в сериале «Секретное вторжение». Что касается Магуайра, то он вряд ли получит отдельную картину, однако исключать его камео нельзя.
Сам Эндрю Гарфилд не раз выражал желание вернуться к роли Питера Паркера даже в сольном фильме, поскольку его историю сложно назвать законченной.
Особенно логичным сделать проекты с появлением Магуайра и Гарфилда будет после «Нет пути домой». Огромные сборы ленты связаны и с тем, что актёры вернулись к своим ролям и обрадовали зрителей. Главы Sony и Marvel понимают, что в этом определённо есть потенциал.
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