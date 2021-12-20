Канал блогера-миллионника грозят удалить из-за роликов про «Матрицу»

Блогер под ником Звёздный Капитан записал видео, в котором рассказал о блокировке двух своих каналов кинокомпанией Warner Bros. Причина — регулярные ролики о её фильмах, в том числе по трилогии «Матрица».

По словам ютубера, он сделал краткий пересказ всех трёх частей «Матрицы» на своём втором канале, а позже планировал выложить ещё несколько видео на основной канал. Блогер не успел это сделать, поскольку Warner Bros. выслала несколько страйков за нарушение авторских прав. Спустя какое-то время пришла третья жалоба, после которой отключили монетизацию роликов.

Теперь оба канала будут заблокированы. Сам Звёздный Капитан пытается добиться того, чтобы восстановить свои платформы. Он попросил зрителей помочь — поставить лайк на комментарий под рекламным роликом «Матрицы: Воскрешение». Просьба привлекла внимание, поскольку под видео можно найти множество сообщений от аудитории блогера.

На данный момент на канале Звёздного Капитана 1,59 млн подписчиков, а общее количество просмотров превышает 500 млн.

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