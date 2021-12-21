Riot поделится деталями ММО по League of Legends в 2022 году

Недавно исполнительный продюсер ММО по League of Legends Грег Стрит рассказал о появлении первых деталей проекта уже в 2022 году. Однако посетовал, что это лишь планы, а планы могут измениться.

Стрит регулярно отвечает на вопросы пользователей в своём «твиттере» и уже успел поделиться первыми особенностями игры. По его словам, разработчики будут отталкиваться от мнения пользователей ещё во время разработки. А многие основные элементы жанра будут узнаваемыми — например, вид от третьего лица.

Создатели уже подтвердили PvP-режимы и определились с системой классов, однако в них также могут произойти некоторые изменения. Разработчики отметили, что не хотят зря тратить время игрока, поэтому в их проекте вряд ли будут типичные задания в духе «добудь 10 шкур» или «победи 20 бандитов».

Riot Games подтвердила разработку MMO по League of Legends ещё в 2020 году, даты выхода у проекта пока нет.

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