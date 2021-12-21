Появились первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti. Она существует!

Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ещё не представили, однако в сети уже появились первые фото устройства в коробке и его характеристики. Объём видеопамяти составил 24 ГБ, а сама модель не будет так сильно нагреваться.
Издание VideoCardz сообщило, что RTX 3090 Ti, в отличие от стандартной RTX 3090, будет расходовать немного больше энергии. Отсюда вытекает и плюс — гаджет получит улучшенную систему охлаждения за счёт изменённых лопастей и других элементов.
Также стало известно, что устройство получит интерфейс PCle 4.0, хотя изначально сообщалось о более новой версии — PCIe 5.0. Вероятно, все предоставленные данные достоверны, однако ознакомиться с ними можно будет на выставке CES 2022, которая пройдёт с 5 по 8 января. Там модель и представят.
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