Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti. Она существует!

Появились первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti. Она существует!
Комментарии

Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ещё не представили, однако в сети уже появились первые фото устройства в коробке и его характеристики. Объём видеопамяти составил 24 ГБ, а сама модель не будет так сильно нагреваться.

Издание VideoCardz сообщило, что RTX 3090 Ti, в отличие от стандартной RTX 3090, будет расходовать немного больше энергии. Отсюда вытекает и плюс — гаджет получит улучшенную систему охлаждения за счёт изменённых лопастей и других элементов.

Также стало известно, что устройство получит интерфейс PCle 4.0, хотя изначально сообщалось о более новой версии — PCIe 5.0. Вероятно, все предоставленные данные достоверны, однако ознакомиться с ними можно будет на выставке CES 2022, которая пройдёт с 5 по 8 января. Там модель и представят.

Новогодние открытки от любимых разработчиков игр Новогодние открытки от любимых разработчиков игр

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021