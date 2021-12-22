EA делала MMO по «Гарри Поттеру» с настоящими письмами из Хогвартса

В начале 2000-х должность директора по маркетингу в Electronic Arts занимала Ким Зальцер. Во время интервью со стримером под ником The Real Brandolorian она рассказала, что в разработке находилась многопользовательская игра по «Гарри Поттеру».
По словам Зальцер, разработка шла полным ходом. Была готова даже бета, а авторы старались сделать так, чтобы удовольствие приносила даже игра в одиночку. В качестве награды и благодарности планировалось отправлять игрокам настоящие предметы по почте — призы, безделушки и различные украшения. Эдакие письма из Хогвартса!
Этот проект был для меня важен. Тогда я была полностью на нём сосредоточена, но EA всё равно его закрыла из-за неуверенности в успехе.
В данный момент в разработке находится Hogwarts Legacy — ролевой экшен, которым занимается Avalanche Software. 17 декабря авторы объявили, что новости о проекте появятся только в 2022 году. Игра должна выйти на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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