Самые ожидаемые игры 2022 года — скучно не будет!

В 2022-м выйдет действительно много крутых игр! Один взгляд на календарь релизов поражает: возвращение FromSoftware со своей Elden Ring, сразу два супергеройских экшена (оба — от авторов игр про Бэтмена), да ещё и некстген есть! Даже начало года будет не таким бедным, как обычно.

Среди потока ожидаемых хитов и новостей легко потеряться, поэтому мы подготовили большой список из самых приметных и перспективных игр, которые мы ждём. Если вы согласны с нами, то ждём вас в комментариях. Ну а если нет, то тоже ждём — расскажите о тайтле, который интригует вас больше остальных.

Dying Light 2 — 4 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Настоящий паркур от первого лица наконец возвращается! Поляки из Techland не стали изобретать велосипед и просто сделали сиквел, который развил лучшие идеи оригинала до предела. Передвижение по городу теперь облегчается с помощью планера, как в Breath of the Wild, и крюка-кошки.

Авторы сделали серьёзный акцент на сюжете и персонажах, мы побывали на презентации и убедились в этом сами. По проработке и качеству некоторые квесты здесь не уступают «Ведьмаку», а это не пустой звук. Плюс вселяет видная уверенность авторов в оптимизации игры — нам дали поиграть на ПК и PS4 Pro, проигнорировав консоль нового поколения. И придраться почти не к чему, как ни старайся. Естественно, если сделать скидку на возраст.

Rainbow Six Extraction — 20 января

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Французы смогли сделать суперуспешную Siege. У неё обширная база фанатов, по ней проводят крупные чемпионаты, она ежегодно обрастает новым контентом. Фактически именно поэтому Ubisoft так старается посадить свои игры на все эти матчмейкинги и сервисности — она хочет больше. И Extraction может пойти по тому же пути, но с оговорками.

Самая основная — сам факт существования игры. Она появилась из очень популярного режима для той самой Siege, который зашёл многим фанатам. Суть сводилась к уничтожению монстров с друзьями, используя оперативников из оригинального шутера.

Пока что неизвестно, насколько идея отдельной игры понравится фанатам, но идея крайне перспективная. Если Extraction пойдёт по пути Siege, то Ubisoft уж точно нащупала путь к успеху.

Sifu — 8 февраля

PS5, PS4 и ПК

Интригующий экшен от авторов Absolver привлекает боевой механикой. По дебютной работе студии видно, что команда разбирается в жанре и знает, как сделать сражения интересными. Фактически это был крайне вариативный файтинг, но с камерой от третьего лица. Приходилось внимательно следить за противниками, ловить тайминги и вовремя уворачиваться. И теперь авторы использовали этот опыт в полностью одиночной Sifu.

Главный герой экшена — молодой парень, но с особенностью. После каждой смерти он стареет, и это напрямую влияет на игровой процесс. У персонажа меняются характеристики, но в какой-то момент он может стать настолько старым, что попросту умрёт — и придётся начинать заново.

Horizon Forbidden West — 18 февраля

PS5, PS4

Forbidden West — привычный сиквел эксклюзива PS4. Ядро игрового процесса, судя по геймплейным трейлерам, останется таким же, но в глубине ждут многие изменения. В остальном же игра просто станет красивее и масштабнее. Впрочем, преданной аудитории PlayStation другого и не надо, потому что такие игры сейчас — большая редкость.

Элой не дремала и тоже обзавелась новыми приёмами. Теперь охотница может использовать новые способности, а боевая система в целом расширится, у оружия появятся полноценные комбоудары и так далее. Для передвижения помогут новые гаджеты вроде планера и маски для подводных заплывов.

Destiny 2: The Witch Queen — 22 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Сюжет The Witch Queen авторы сравнивают с Titanfall 2, God of War и даже DOOM. Это очень крутые ориентиры по наполнению, на которые точно стоит равняться. Ещё нововведения: первое холодное оружие с камерой от первого лица, возможность крафтить снаряжение и даже эксклюзивные мечи, которые можно только собрать.

Bungie также представила план по дальнейшему развитию шутера. Сюжетная ветка самой первой Destiny закончится только спустя ещё два аддона: Lightfall и Final Shape. Однако история самой вселенной Destiny, естественно, продолжится.

Elden Ring — 25 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

FromSoftware возвращается вместе с новым экшеном и даже успела провести публичное тестирование, на котором побывали и мы. Elden Ring легко перепутать с Dark Souls 4, и её название будто придумали только ради новой истории с Джорджем Мартином. Игровой процесс навевает мысли о трилогии «Тёмных душ», разве что стал чуть казуальнее из-за лошадки и куда более щадящего восстановления Эстуса.

Да, Elden Ring — игра в открытом мире, и мы не смогли понять, насколько ей это идёт. Заняться на уровнях особо нечем, но в бете была как минимум одна шикарная локация в замке, выполненная в лучших традициях японцев. Сколько таких будет в целом и придумали ли авторы, чем нас развлекать, пока непонятно. Поэтому делать выводы рано, придётся ждать релиз.

Gotham Knights — 2022 год

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

В 2022-м выйдут сразу две игры по вселенной DC, где Бэтмен вроде должен быть, но его там нет. Первая из таких — Gotham Knights. Это экшен с упором на кооператив про ближайших союзников Брюса Уэйна: Красного колпака, Найтвинга, Бэтгёрл и Робина. Сам Тёмный рыцарь вроде как умер, и его подопечные остались без наставника. По геймплею игра напоминает трилогию Arkham, но с оглядкой на RPG-элементы вроде полоски здоровья, уровней врагов и подбора экипировки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — 28 апреля

Xbox Series, ПК

Пока этот текст находился в работе, GSC Game World выпустила целую тонну информации о полноценном сиквеле S.T.A.L.K.E.R. Из-за этого ожидание становится ещё невозможнее, настолько амбициозной выглядит игра. Новая группировка, различные биомы, появление супераномалий, олени-мутанты! Ещё раз — там будут олени-мутанты!

Каждый элемент игры в сиквеле, по заявлениям разработчиков, мощно прокачали и углубили, а выживать придётся в ещё более тяжелых условиях. Ждём релиз и надеемся на грандиозное возвращение франшизы, очень любимой в наших краях.

Saints Row — 23 августа

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Ремейк Saints Row пока выглядит неоднозначно. Авторы решили «приземлить» игру ко второй-третьей части, уйдя от абсурда супергеройской Saints Row 4. Там мы оказывались в матрице и сражались с инопланетянами. Простыми дилдо уже не ограничивалось! И решение разработчиков хотя бы частично вернуть серию в реализм огорчило аудиторию. Анонс экшена встретили шквалом критики, однако авторы настаивают — просто дождитесь релиза.

Сложно сказать, насколько хорошей получится Saints Row. По трейлерам игра похожа на первые части франшизы со всеми знакомыми атрибутами: районы, банды, оружие и хаос. Но ведь, по сути, за это мы когда-то и полюбили Saints Row — она умудрялась быть несерьёзной там, где это не к месту. Поэтому, похоже, лучше действительно дождаться релиза.

Starfield — 11 ноября

Xbox Series, ПК

Космическая RPG от Bethesda, да ещё и только для некстгена, да ещё и с обширным бэкграундом! Ради этой игры даже подвинули шестую часть The Elder Scrolls. Звучит неплохо, согласитесь? Нам обещают настоящее исследование космоса, с разными планетами и высокотехнологичными звездолётами.

Тодд Говард рассказал, насколько большую работу проделала команда. Художники не просто нарисовали будущее, а постарались предвидеть, каким бы оно было с учётом нашего временного потока. Обо всём остальном геймдизайнер говорит просто: «Это Skyrim в космосе». И это ведь отлично! Ждём конец года, чтобы оценить лично.

A Plague Tale: Requiem — 2022 год

PS5, Xbox Series, ПК

Французы из Asobo возвращаются с сиквелом The Innocence — приключения, выполненного без ошибок. Оригинальная игра захватывала внимание с первой же атаки инквизиторов и не отпускала до самого финала. Команда пользуется грамотными приёмами, чтобы игрок не скучал — миксует игровые ситуации, даёт подышать во время кат-сцен.

Сама история получилась живой, за время прохождения герои вызывают противоречивые эмоции, как и обычные люди. Всё это должно приумножиться в сиквеле, где появятся полноценная боевая система и новые враги. Судя по трейлеру с TGA 2021, масштаб происходящего будет в два, а то и в три раза выше.

Dead Space — по слухам, конец 2022 года

PS5, Xbox Series, ПК

Любимая многими Dead Space возвращается! Теперь — ещё краше и страшнее. Авторы уверяют, что бережно переносят в ремейк все аспекты оригинала, но доводят их до ума и современных стандартов. Например, в зонах с пониженной гравитацией разрешат парить, а не прыгать от одной стены к другой. Благодаря новым технологиям инженеры смогут изобразить некроморфов ещё более отвратительными.

Остаётся надеяться, что разработчики смогут воссоздать ту самую атмосферу ужаса, который развернулся на Ишимуре. Мы сможем снова увидеть, какой кошмар ожидает бедного инженера Айзека Кларка.

Новость по теме Улучшенная графика и говорящий Айзек. Детали ремейка Dead Space и ранний геймплей

Forspoken — 24 мая

PS5, ПК

Необычный экшен с элементами RPG от Square Enix в открытом мире. Главной героиней оказывается обычная девушка, которую засасывает в фэнтезийную реальность. Там она столкнётся с тёмной аномалией — Разломом, которая уничтожает всё живое на своём пути и разрушает мир. Авторы делают особый упор на исследование локаций, на них игроки смогут найти ценную добычу.

Передвигаться по открытому миру, судя по всему, предстоит на своих двоих. Однако главная героиня умеет быстро бегать, а также выполнять затяжные прыжки и парить. И всё это — с помощью магии, которая также используется во время сражений с монстрами.

Ghostwire: Tokyo — весна

PS5, ПК

Над Ghostwire: Tokyo работает студия Синдзи Миками — настоящего магистра хорроров в игровой индустрии. Создатель Resident Evil уже выпустил дилогию The Evil Within, которая получилась хорошей, но немного вторичной. Всё же многие из использованных механик мы видели в других играх, в том числе и в прошлых работах Миками. Поэтому настала пора придумать что-то новое, и этим стала Ghostwire: Tokyo.

По геймплею это экшен от первого лица, действие которого разворачивается в Токио. Из-за мистических обстоятельств почти все жители города исчезли, а игроку предстоит выявить причины. Противостоять ему будут различные духи и другие потусторонние противники. Вдохновение для дизайна и их способностей художники черпали из локальных городских легенд, поэтому игра может стать хорошим экскурсом в токийскую и вообще японскую мифологию.

God of War Ragnarok — 2022 год

PS4, PS5

Ragnarok завершит скандинавскую сагу Кратоса и Атрея. Как понятно из названия, отцу и сыну предстоит остановить легендарный апокалипсис, который ярко описывают в мифологии. Плюс ко всему молодой Локи вырос, и у него появились дополнительные вопросы о своём происхождении. Как и в оригинале, в основе истории лежат взаимоотношения между родителем и его чадом.

А вот в геймплее, судя по первому полноценному трейлеру, ожидается не очень много нововведений. Мы снова будем исследовать разные миры из скандинавских мифов, только теперь будут доступны даже те, которых не было в оригинале, включая Асгард. Оба главных героя научились дополнительным способностям, но база геймплея осталась нетронутой.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — 2022 год

Nintendo Switch

Сиквел одной из лучших игр за последнее десятилетие уже приближается, однако градус любопытства и не думает идти вниз. Особенно на фоне успеха оригинала. Nintendo всё же проделала феноменальную работу. Каждый элемент BOTW находится на своём месте, этот мир живой и продуманный, в нём хочется потеряться навсегда. Если разобрать экшен на механики, то получится три полноценные ААА-игры.

Все хорошие слова о дебютной части уже сказаны, важнее другое: сможет ли Nintendo повторить свой успех? В первом трейлере показали некоторые нововведения. Теперь события развернутся в воздухе, прямо над Хайрулом, а Линк обучится новой магии.

Shadow Warrior 3 — 2022 год

PS4, Xbox One, ПК

Фанатам адреналинового мочилова с армиями монстров точно не стоит проходить мимо Shadow Warrior 3. В третьей части авторы решили выкрутить беспредел до безумия, но базовая формула осталась прежней. Игрок всё так же путешествует по красочным уровням и уничтожает орды демонов из необычных пушек. Во многом шутер похож на DOOM Eternal, но со своими фишками вроде быстрого паркура и больших возможностей в ближнем бою. Хватит ли этого, чтобы успешно выступить на поле id Software — хороший вопрос.

Suicide Squad: Kill the Justice League — 2022 год

PS5, Xbox Series, ПК

Супергеройский экшен по мотивам «Отряда самоубийц» создаётся студией Rocksteady — той самой, которая выпустила трилогию Batman: Arkham. Уж кто-кто, а эти ребята точно разбираются, как сделать качественную игру про ряженных персонажей. Однако в случае с Suicide Squad команда решила попробовать выступить на другом поле, добавив в игру элементы кооператива.

В известный отряд вошли Харли Квинн, Дедшот, Человек-акула и Капитан Бумеранг. Каждый обладает уникальным геймплеем, который показали на недавно прошедшей TGA 2021. Пока что слабостью экшена кажется только немного вялая стрельба. Однако во всём остальном игра выглядит очень многообещающе. Тот факт, что её делают мастера жанра, вселяет уверенность.

Warhammer 40,000: Darktide — 2022 год

Xbox Series, ПК

Авторы Warhammer: Vermintide из студии Farshark продолжают осваивать богатую вселенную. В этот раз игроки отправятся в далёкий и мрачный космос, где сразятся с бесконечными отрядами нечисти из 40,000. Игровой процесс шутера выполнен в таком же стиле, как и Vermintide, но с поправкой на вселенную. Теперь основной упор сделан на перестрелки, а вместо тёмных лесов и пещер сражения будут происходить на космических базах и в других тематических локациях.

В общем, теперь точно Left 4 Dead по Warhammer.

Bayonetta 3 — 2022 год

Nintendo Switch

Третья часть Bayonetta наконец-то подала признаки жизни! В осенью 2021 года Nintendo и Platinum Games показали игровой процесс экшена. Цереза стала ещё грациознее и опаснее, ведь теперь она умеет призывать демонов прямо во время сражения, а не под его конец.

Это здорово меняет геймплей, поскольку игрокам придётся следить не только за ведьмой, но и за тем, что делает ручное чудовище. Видимо, Хидеки Камия всё ещё не забросил задумки для Scalebound — экшена от третьего лица, который PlatinumGames делала для Microsoft. Там была похожая механика. Насколько она повлияет на общее ощущение от игрового процесса и не зря ли фанаты Bayonetta ждали все эти годы, узнаем совсем скоро!

«Хогвартс: Наследие» — 2022 год

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Полноценная сюжетная ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера» — наверное, главная мечта доброй части игрового сообщества. Тем удивительнее, что она действительно может исполниться.

О «Хогвартсе» известно немного, но если искать ближайшие примеры, то это что-то вроде Mass Effect с примесью Bully. Игрокам предстоит создать собственного персонажа, выбрать одну из школ, ходить на занятия волшебства и зельеварения. Однако разрешат путешествовать и за пределами известной школы магии. События происходят задолго до рождения других известных героев вселенной.

Total War: Warhammer 3 — 17 февраля

ПК

Заключительная часть «фэнтезийной» трилогии стратегии Total War. Это вселенная вечной войны, где армии живых отправятся в мир Хаоса для уничтожения бесконечной угрозы. О сюжетной кампании особо не распространяются, зато об остальном известно побольше.

Среди новых рас ожидаются Кислёв и Великий Катай – аналоги средневековой России и Древнего Китая. Куда интереснее, что владельцы первых двух игр со временем получат огромную карту мира с локациями из всей трилогии.

Test Drive Unlimited Solar Crown — 22 сентября

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

У Forza Horizon наконец-то появится полноценный конкурент. Всё благодаря третьей части Test Drive Unlimited. Более того, местом действия Solar Crown стал огромный остров Гонконг с городскими забегами и поездками в пригороде.

Следуя традициям двух предыдущих частей, открытый мир связан с мультиплеером, где на одном сервере находятся десятки разных гонщиков, прямо как в Forza Horizon или The Crew 2. Также обещают два типа заданий – за разбойника и законопослужного гонщика. За производство отвечает KT Racing, наиболее известная по серии ралли-гонок WRC.

The Callisto Protocol — 2022 год

PS5, Xbox Series, ПК

Создатель Dead Space возвращается к научно-фантастическому хоррору после нескольких частей Call of Duty. О The Callisto Protocol известно мало, но игру можно сравнить с Dead Space. Даже интерфейс схожий, он как бы существует в мире игры, а здоровье героя отображается на спине персонажа.

Интересный факт: события игра разворачиваются во вселенной PUBG. И это не шутка.

Company of Heroes 3 — 2022 год

ПК

После спорной Warhammer 40,000: Dawn of War 3 и довольно успешной Age of Empires 4 студия Relic возвращается во Вторую мировую с Company of Heroes 3. Основным театром боевых действий которой станет Средиземноморский.

В рамках сюжетной кампании будет доступна глобальная карта с зонами захвата – нечто подобное было в Dark Crusade для Dawn of War. Разработчики обещают, что выбор игроков повлияет не только на ближайшие сражения с силами Оси, но и дальнейшее развитие всей виртуальной войны.

Diablo Immortal — 2022 год

iOS, Android

Если совсем кратко, это мобильная Diablo 3 – в уникальных локациях, со своим сюжетом и множеством особенностей, но в основу явно легла именно третья часть, откуда пришли некоторые ассеты и визуальный стиль. И да, это скорее комплимент.

Разработка почему-то затянулась на несколько лет, участники многочисленных тестирований в большинстве своём хвалят экшен. Проверить это мы сможем уже совсем скоро.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — осень

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Заключительная часть интерактивных хорроров The Dark Pictures Anthology, судя по короткому трейлеру, больше всего вдохновлена «Пилой» — для выживания героям предстоит пройти садистские испытания. За ними стоит маньяк, считающий себя художником.

The Devil in Me станет последней игрой «первого сезона» антологии, однако неизвестно, ожидается ли какое-то продолжение.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — весна

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

15 лет назад LEGO Star Wars чуть ли не открыла собственный поджанр. Концепция предлагала адаптировать любое произведение под одинаковую структуру. Небольшая эволюция происходила: сначала появилась озвучка, а потом и открытый мир. Однако в целом игры оставались практически одинаковыми.

И вот The Skywalker Saga собирается изменить расклад сил. Это абсолютно новая игра, похожая на нечто вроде Gears of War, а не старые LEGO-игры. Видимо, именно из-за этого игру всё никак не могут выпустить – она изначально должна была появиться ещё пару лет назад.

The Lord of the Rings: Gollum — 2022 год

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Наверное, самая неожиданная игра по мотивам «Властелина колец», где нам предстоит играть за печально известного Голлума. Это стелс-экшен, в котором разработчики уделяют особое внимание недугу бывшего хоббита – раздвоению личности.

Ещё предстоит узнать, как это хотят отобразить, но действия игрока окажут влияние на формирование характера Голлума. Если чаще делать подлянки и убивать врагов, то начнёт преобладать злой характер, а если избегать противников – трусливый Смеогал.

MultiVersus — весна

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Кроссовер-файтинг по франшизам Warner Bros. вроде «Игры престолов», «Тома и Джерри», комиксов DC и «Скуби-Ду». Сначала выбираем понравившегося героя, а затем побеждаем оппонентов – тут всё понятно. За основу взяли механику Super Smash Bros. Ultimate.

Куда интереснее, что игру выпустят по условно-бесплатной модели распространения, поэтому хотя бы попробовать новинку смогут вообще все желающие. А там и решить, стоит ли оно того.

Avatar: Frontiers of Pandora — конец 2022 год

PS5, Xbox Series, ПК

Создатели The Division готовят игру нового поколения к премьере второго «Аватара». Сейчас о ней известно абсолютно ничего. Играть мы будем только за жителей Пандоры, На’ви. Зная Ubisoft, нас наверняка ждёт большой и красочный открытый мир.

Однако глядя на последние релизы и события вокруг издателя, хочется верить, что это будет что-то новое и интересное. Если вновь предложат исследовать открытый мир и забираться на башни, пусть и на Пандоре, — это никому не понравится.

Tiny Tina’s Wonderlands — 25 марта

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК

Авторы Borderlands неожиданно решили сделать игру на базе дополнения для второй части про настолку малышки Тины. Глобально, вроде бы ничего особо и не изменилось, кроме сеттинга и нескольких видов оружия. Даже фирменный визуальный стиль на месте, что уж говорить о юморе.

Ситуация почти такая же, как с «Аватаром». Если Gearbox не расширит игровые механики и не добавит новых фишек, то релиз окажется очередным рескином за полную стоимость. Хочется верить, что у команды есть идеи.

Marvel's Midnight Suns — осень

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Один из самых необычных релизов грядущего года – пошаговый тактический экшен про супергероев Marvel. Однако играть предстоит за новичка, которого дадут создать в начале прохождения. Остальные персонажи войдут в команду и их разрешат брать на задания.

Геймплейно же игра поделена на две части. Тут знакомые по XCOM 2 сражения, только персонажи не могут умереть. Умения строятся вокруг уже поднадоевших карточек, а развитие взаимоотношений с персонажами происходит на местной базе в виде особняка. Среди героев уже заявлены Росомаха, Капитан Америка, Блейд, Железный человек и Призрачный гонщик.

Ark 2 — 2022 год

Xbox Series, ПК

Прямой сиквел выживача про мир с динозаврами, где одну из ведущих ролей в сюжетной кампании внезапно доверили самому Вину Дизелю. И, к сожалению, это всё, что известно об игре. Судя по всему, масштабы тайтла значительно вырастут. Авторы поддерживали оригинал все эти годы, поэтому у них накопилось достаточно опыта, чтобы превзойти успех первой части.

Gran Turismo 7 — 4 марта

PS5, PS4

Gran Turismo спустя почти десять лет возвращается к истокам. С киберспортивной GT Sport разработчики полностью обновили технический фундамент серии, одновременно начав с нуля воссоздавать все модели автомобилей (именно поэтому автопарк сильно поредел), а теперь серия готова показать классическую игру — с кампанией, особыми мероприятиями, чемпионатами, продвинутой школой вождения, магазином тюнинга, автосалоном для поддержанных машин и так далее. При этом все ключевые режимы GT Sport также останутся на месте.

Вдобавок Gran Turismo 7 создают с учётом возможностей PS5 и геймпада DualSense, благодаря которому дадут почувствовать особенность каждой поверхности гоночных треков.