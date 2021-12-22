В Steam стартовала новогодняя распродажа

Традиционная новогодняя распродажа началась и в Steam, благодаря чему можно неплохо сэкономить на множестве свежих и не очень игр. Мы традиционно собираем интересные предложения и призываем вас делиться находками в комментариях.

Распродажа продлится до 5 января. Вдобавок на специальной странице можно каждые 48 часов получать подарочные стикеры для использования внутри Steam. Традиционно за покупки также дарят специальные очки, которые можно использовать в магазине всяческой косметики для профиля вроде фонов и рамок.

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