В Steam стартовала новогодняя распродажа
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Традиционная новогодняя распродажа началась и в Steam, благодаря чему можно неплохо сэкономить на множестве свежих и не очень игр. Мы традиционно собираем интересные предложения и призываем вас делиться находками в комментариях.
- Red Dead Redemption 2 — 1249 рублей
- Deathloop — 1249 рублей
- ArmA 3 — 299 рублей
- Days Gone — 1799 рублей
- Dark Souls 3 — 624 рубля
- Metro: Exodus — 395 рублей
- Control: Ultimate Edition — 479 рублей
- Valheim — 326 рублей
- Kingdom Come Deliverance — 154 рубля
- Mass Effect Legendary Edition — 1749 рублей
- Terminator Resistance — 699 рублей
- Cyberpunk 2077 — 999 рублей
- No Man's Sky — 999 рублей
- Psychonauts 2 — 705 рублей
- Mirror's Edge Catalyst — 99 рублей
- Halo: The Master Chief Collection — 362 рубля
Распродажа продлится до 5 января. Вдобавок на специальной странице можно каждые 48 часов получать подарочные стикеры для использования внутри Steam. Традиционно за покупки также дарят специальные очки, которые можно использовать в магазине всяческой косметики для профиля вроде фонов и рамок.
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