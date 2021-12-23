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Борьба продолжается: авторы Call of Duty забанили ещё 48 000 читеров

Борьба продолжается: авторы Call of Duty забанили ещё 48 000 читеров
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Разработчики Call of Duty: Warzone и Vanguard в социальных сетях сообщили, что 22 декабря заблокировали ещё 48 тыс аккаунтов нечестных игроков. Борьба с читерами активно ведётся и будет продолжаться.

По большей части это заслуга нового античита под названием Ricochet. Он призван отлавливать читеров путём вычисления файлов и использования нейросетей. Вероятно, программа работает именно так, как задумывали разработчики.

Авторы не раз отмечали, что борьба с читерами — их основная цель. Нечестные игроки мешают остальным пользователям наслаждаться игровым процессом, потому что получают преимущество в виде просмотров через стены или автонаведения.

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Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 2 декабря состоялось слияние Warzone и Vanguard.

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