Борьба продолжается: авторы Call of Duty забанили ещё 48 000 читеров

Разработчики Call of Duty: Warzone и Vanguard в социальных сетях сообщили, что 22 декабря заблокировали ещё 48 тыс аккаунтов нечестных игроков. Борьба с читерами активно ведётся и будет продолжаться.
По большей части это заслуга нового античита под названием Ricochet. Он призван отлавливать читеров путём вычисления файлов и использования нейросетей. Вероятно, программа работает именно так, как задумывали разработчики.
Авторы не раз отмечали, что борьба с читерами — их основная цель. Нечестные игроки мешают остальным пользователям наслаждаться игровым процессом, потому что получают преимущество в виде просмотров через стены или автонаведения.
Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 2 декабря состоялось слияние Warzone и Vanguard.
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