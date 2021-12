Лучшие RPG всех времён. Этот жанр всегда будет легендарным

RPG — монументальный жанр. Старейший представитель индустрии и один из её ведущих флагманов. По сути, ролевые игры предоставляют возможность на время поменяться жизнями с другим персонажем и решать за него, как будут развиваться события. То есть отыгрывать роль. Всё заключается в той степени гибкости, которую разработчики позволят игроку. Так или иначе, сейчас элементы RPG есть практически в каждой игре.

Мы выбрали лучших представителей жанра RPG. Конечно, это субъективное мнение, однако если вашей любимой игры нет в списке — ждём вас в комментариях, поделитесь своими фаворитами.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Несмотря на старания разных студий, отнять у Star Wars: Knights of the Old Republic титул «лучшей игры по «Звёздным войнам»» просто невозможно. Это и неудивительно, ведь BioWare удалось реализовать глубокую ролевую систему, проработанную боёвку и интересных напарников. Игрок может изучить различные аспекты Силы и даже перейти на Тёмную сторону.

Авторы максимально дистанцировались от фильмов, отправившись на 4000 лет назад, ещё до событий эпизодов Лукаса. Это позволило создать максимально оригинальный сюжет, никак не привязанный к семейке Скайуокеров и наполненный «вот это поворотами». Главное – не пугаться старенькой графики, ведь за угловатой картинкой скрыто идеальное приключение в культовом сеттинге.

Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords

Спустя год в 2004-м вышло продолжение KOTOR – The Sith Lords. Команда из Obsidian Entertainment не стала ломать то, что хорошо работало, оставив ролевую и боевую часть практически без изменений. Зато добавили масштаба, придумав больше планет для посещений.

Новая система влияния повысила значимость диалогов с сопартийцами и рядовыми NPC. Побочные квесты, несмотря на однотипность, награждают героев ценной информацией, связанной с главным заданием. Благодаря всему этому игрок собственноручно формирует облик Галактической Республики.

Трилогия Mass Effect

Да, именно трилогия, ведь «Андромеда» никогда не будет достойна великого бренда. Три части Mass Effect представляют собой цельное произведение, которое невозможно рассматривать по отдельности. Именно эти RPG стали magnum opus прежней команды BioWare, выпустившей одну из лучших франшиз в истории игровой индустрии.

Игроки отправляются в мир будущего, где человечество уже освоило космические полёты, что позволило покинуть пределы Солнечной системы и наладить контакты с инопланетянами. Главный герой командор Шепард занимается не только спасением Галактики от таинственных Жнецов, но и решает проблемы меньшего масштаба, например, налаживает отношения между членами «Нормандии». Комплексный сюжет, прописанная вселенная, кинематографичность происходящего, выверенный геймплей, ворох проработанных персонажей – достоинства серии можно перечислять очень долго. И даже светофорная концовка не смогла испортить величие трилогии.

В 2021 году BioWare выпустила ремастер оригинальной трилогии, который здорово оживил её и дал новым игрокам возможность прикоснуться к живой классике в свежем обличье.

Dragon Age Origins

Удивительно, ещё одна игра BioWare! Что поделать, когда-то студия была известна именно RPG, а не скандалами и провалами. «Эпоха драконов» представляет собой концентрированное классическое темное фэнтези с героем-избранным, эльфами, гномами и драконами. Геймерам предстоит сколотить разношёрстную команду по спасению Ферелдена, восстановить порядок в королевстве и прервать вторжение тёмных порождений под руководством Архидемона.

Особое место уделено диалогам и отношениям между напарниками: если вовремя не поговорить с кем-нибудь, велика вероятность, что тот предаст вас. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть ведьму Морриган – одну из самых сексуальных героинь в истории индустрии и первую любовь многих поклонников RPG.

Dragon Age 2

Сразу после успеха первой части «Эпохи драконов» студия и издатель решили спешно выпустить продолжение. Такая торопливость сказалась на качестве сиквела не лучшим образом. Сюжет превратился в локальную разборку, растеряв по дороге всю эпичность Origins, а локации ужались до масштабов Киркволла и его пригородов.

Однако, несмотря на весомый даунгрейд, DA 2 остаётся хорошей RPG. Авторы сохранили геймплейную основу оригинала, однако значительно ускорили боевую систему. Новые персонажи не менее харизматичны, а история раскрывает местный лор с новой стороны. Самое то, если вы устали от пафосного героического фэнтези и хотите чего-то проще.

Dragon Age: Inquisition

После спорного сиквела BioWare решила вернуть Dragon Age к масштабному приключению, а основой истории вновь стал очередной конец света — и главному герою в роли очередного избранного вновь надо спасти всё живое.

На этот раз героем стал инквизитор с собственной армией и замком. Правда, на геймплее это сказалось минимально — убивать даже самых рядовых врагов и выполнять задания всё равно приходится протагонисту. Третья часть также получилась спорной: разработчики решили сделать игру в полноценном открытом мире, но времени катастрофически не хватало. Заполнять пространство решили скучными заданиями «сходи-принеси», а для прохождения действительно интересного сюжета иногда приходилось реально гриндить. Но игра всё равно получилась отличная!

Jade Empire

Ещё одна классика BioWare, незаслуженно забытая среди современных геймеров. Игра вышла ещё до того, как Кейси Хадсон придумал собственную космическую оперу с Шепардом и Нормандией. Действие Jade Empire происходит в древнеазиатском сеттинге со всеми вытекающими особенностями — боевые искусства, драконы, сюрреалистичные постройки и многое другое.

Для сражений игрок может выбрать один из нескольких стилей, все вдохновлены культовыми боевиками. Стойки журавля тут нет, зато доступен «Пьяный» мастер — адептам этой школы нужно как следует хряпнуть перед битвой, чтобы увереннее (и смешнее) раздавать тумаки.

Fallout 3

«Oblivion с пушками» — именно таким прозвищем фанатское сообщество наградило новую итерацию Fallout, вышедшую в 2008 году. Свежий взгляд на постапокалиптические пейзажи Пустоши от Bethesda сначала пришёлся по душе далеко не всем. Но пока хардкорные игроки продолжали проходить первые две ещё изометрические части, остальные в полной мере оценили современную версию франшизы.

Разработчики предоставили герою огромную свободу с возможностью исследовать окружение и раскрывать тайны падшего мира. Характерная для студии ролевая система добавила огромную вариативность прохождения с возможностью выстраивать отношения с NPC и выбирать ту или иную фракцию. Дополняет всё визуальный стиль, где идеально сочетаются ретрофутуризм и руины прежней цивилизации. Хотя шутерная составляющая заметно хромает, достоинства перекрывают этот недостаток.

Fallout: New Vegas

Но лучшая ролевая игра в сеттинге Fallout получилась именно у Obsidian. Несмотря на схожий с предшественницей игровой процесс, New Vegas получилась по-настоящему комплексным произведением — за счёт отдельных элементов. При создании визуального стиля авторы опирались на вторую часть и отменённую Van Buren, благодаря чему проект заранее полюбился поклонникам.

Кроме отшлифованного игрового процесса, приключения Курьера поражают своей вариативностью, проработанностью и почти полной свободой действий. Герою дают возможность познакомиться со всеми сторонами конфликта, проникнуться их мотивацией и идеологией, чтобы затем выбрать ту, которая близка именно ему. Основные и побочные задания плавно переплетаются и всегда крутятся вокруг главной линии, не создавая излишних ответвлений. Благодаря этому возникает ощущение, что действия играющего реально влияют на ситуацию в Мохаве.

«Ведьмак»

В 2007 году на полках магазинов появилась ролевая игра «Ведьмак» за авторством студии CD Projekt RED. Поляки взяли за основу книжный цикл Анджея Сапковского про Геральта из Ривии и продолжили историю на своё усмотрение. Тогда ещё никто не знал, что спустя годы это выльется в одну из лучших видеоигр в истории.

Все просто наслаждались невероятно атмосферным миром, необычными монстрами, разнообразным геймплеем и множеством активностей: от сбора карточек до покера на костях. Уже тогда начала проявляться главная особенность серии – сложные моральные выборы. И хотя первая часть страдала от неудобной боёвки, багов и вылетов, достоинства полностью их пересилили, способствовав колоссальному успеху тайтла и последующих сиквелов.

«Ведьмак 2: Убийцы королей»

Продолжение главной польской RPG вышло спустя целых четыре года. Но каждая минута ожидания фанатов окупилась с лихвой. «Убийцы королей» стали лучше оригинала по всем направлениям: сложный и хорошо прописанный сюжет, красивая графика, зрелищные кат-сцены, масштабные локации. Ну и куда же без магии CD Projekt RED с её разнообразными квестами, интересными NPC, вариативностью.

Игровой процесс разнообразился переделанной боёвкой, куда добавили комбоудары и QTE-сегменты. Авторы также учли критику оригинала, добавив больше отсылок к книгам пана Сапковского. Игра служит отличным прологом к событиям «Дикой Охоты».

«Ведьмака 3: Дикая Охота» тут нет по одной простой причине: ну что вы о ней не знаете?

Gothic 3

Третью «Готику» раскритиковали в пух и прах сразу после релиза. Такой исход был логичен, ведь из-за финансовых сложностей издатель торопил Piranha Bytes выпустить продолжение культовой серии. В итоге спешка и смена движка (дважды) не лучшим образом сказались на итоговом качестве игры. Техническое состояние страдало настолько, что из-за багов многие не могли продвинуться дальше первых противников.

Но спустя годы и множество патчей проект раскрылся как отличное приключение в уже знакомом мире. Исследуя новый материк, герой налаживает связи, знакомится с персонажами и примыкает к одной из фракций, предварительно выполнив множество заданий. А проходя, например, за орка, можно случайно пропустить парочку квестов и запороть всё прохождение. И если визуально игра может оттолкнуть привередливого геймера, то перед музыкальными мотивами Кая Розенкранца невозможно устоять и сейчас.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines

В пантеоне культовых тайтлов сложно представить более поломанную игру, чем Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Но под тонной багов и вылетов скрывается глубокая и атмосферная RPG в крайне необычном сеттинге и с проработанным сюжетом. Главный герой – новообращённый вампир, которого втянули в потусторонний мир, полный интриг, тайных организаций и охотников за загадочным артефактом.

Творение Troika Games выделяется высокой вариативностью прохождения, разнообразными диалогами и интересными фракциями. К любому выбору здесь стоит подходить максимально осторожно: каждое нажатие повлияет на доступные способности и отношение других персонажей к вам. Остаётся надеяться, что вторая часть когда-нибудь доберётся до релиза.

Risen

Risen лучше всего охарактеризовать как концентрированную «Готику» со всеми её достоинствами и недостатками. Здесь открытый мир, высокая сложность, несколько вариантов прохождения, а ролевая система слишком напоминает об оригинальной Gothic. При этом авторы учли ошибки, совершённые во время разработки третьей части, полностью приведя игру в рабочее состояние. Шутка ли – это первая игра Piranha Bytes, которая нормально работала с самого начала и не требовала дополнительных патчей.

Risen 2: Dark Waters

Вторая часть хотя и создавалась как продолжение, но сюжетно это абсолютно самостоятельное произведение. Авторы изменили внешность главного героя, улучшили картинку, добавили новые локации и осовременили боевую систему. При этом игра осталась той же самой улучшенной версией «Готики», только с пиратской тематикой, Кракеном, магией Вуду и мушкетами вместо арбалета. Фанатам оригинала, как вы уже поняли, мимо проходить не стоит.

Deus Ex: Human Revolution

Перезапуску серии Deus Ex получилось идеально совместить ролевые элементы и высокую иммерсивность. За какое бы задание ни взялся Адам Дженсен, у него всегда будет несколько вариантов прохождения, от банальной атаки в лоб до скрытого прохода по вентиляции. Благодаря апгрейдам с помощью аугментации Human Revolution позволяет подогнать персонажа под свой игровой стиль.

Кроме того, авторы прекрасно поработали над сеттингом, создав одну из лучших итераций киберпанка в принципе. Люди жадно навешивают на себя аугментации, человечество находится в крайне шатком положении, а богачи на роскошных тачках уж слишком очевидно превосходят бедняков. Фирменный оранжевый цвет перезапуска узнает любой поклонник.

Neverwinter Nights 2

Всякий уважающий себя любитель RPG обязан хотя бы раз в жизни запустить Neverwinter Nights. Вторая часть, как и первая, основана на настольной игре Dungeons & Dragons. Именно оттуда в тайтл перекочевала подробная система настройки персонажа и виртуальные кубики, бросками которых решаются исходы большинства событий. Даже на фоне остальных представителей жанра она выделяется особой важностью выбора класса и его предыстории, сложной прокачкой и проработанными квестами.

Alpha Protocol

Ещё одно творение Obsidian – парадоксальная штука. Глубокая и проработанная ролевая система с возможностью проходить игру множеством разных способов полностью нивелируется слабой графикой, ужасной стрельбой и технической сыростью. Неудивительно, что игра полностью провалилась в продажах. Но всё же если закрыть глаза на недостатки и продраться сквозь баги, то перед вами откроется захватывающий шпионский сюжет с возможностью превращать врагов в друзей.

Fable

Fable – невероятный набор геймплейных возможностей, из-за чего в игре буквально живёшь. Здесь можно купить дом, обставить его мебелью, жениться, вырастить ребёнка, а потом развестись. Все действия игрока прямым образом отражаются на его внешности. Над головой доброго героя появится нимб, у злодея отрастут рога, любитель вкусно покушать потолстеет, а после сражений на теле останутся шрамы. А ведь это только малая часть из обещанного легендарным Питером Молинье, многое из которого звучит невероятно даже для 2021 года.

Dark Messiah of Might and Magic

Ещё до того, как стать королями immersive sim, студия Arkane Studios успела выпустить ролевую игру Dark Messiah. Главная прелесть RPG – физика: игрок может столкнуть противника в пропасть, обрушить на него шаткие конструкции, сломать постройки и создать таким образом новый проход. Планировка уровней подталкивает игроков к поиску новых путей выполнения задания. При этом опыт и очки навыков выдаются только за сюжетные события, позволяя полностью сосредоточиться на сюжете и боёвке.

Divinity II: Ego Draconis

Главная фишка Ego Draconics – возможность превращаться в дракона. В роли крылатого ящера герой может изучать Ривеллон, уничтожать осадные орудия и просто наслаждаться высотой. Каждую вариацию персонажа необходимо прокачивать отдельно, из-за чего некоторые способности и умения доступны только в определённой форме. В остальном это классическая RPG c большим миром, интересной историей и отличной графикой — даже на сегодняшний день!

Dungeon Siege

Возможно, вам доводилось смотреть фильм «Во имя короля» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Сложно догадаться, но это экранизация очень хорошей ролевой игры Dungeon Siege. Творение Gas Powered Games хоть и не стало революцией или новым словом в жанре, но всё равно способно затянуть на несколько десятков часов.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Легендарная ролевая игра Bethesda, серьёзно. «Скайрим» насколько повлиял на культуру, что контент по нему остаётся актуальным до сих пор. По игре делали пародии, выпускали сотни косплеев, артов и любительских нарезок. А уж сколько мемов про колено и рулет, ух.

Это просто добротная RPG. Сейчас играть в неё, конечно, сложно, даже с учётом недавнего релиза юбилейной версии. Да, Тодд Говард даже спустя 10 лет продаёт нам Skyrim! И её есть за что купить. Настолько насыщенного приключения, где каждый персонаж может дать далеко не банальный квест или запустить целую историю, не выходило уже давно.

Disco Elysium

Никто не ждал от Disco Elysium такого прорыва. Нетривиальная на первый взгляд игра в итоге оказалась чуть ли не лучшей RPG последнего десятка лет, заткнув за пояс многих конкурентов. И самое важное: это чистокровная ролевая игра, в которой можно стать весьма необычным персонажем — копом-алкоголиком с психическими проблемами. Герой расследует преступление, однако вынужден смириться с постоянными глюками и шальными мыслями, всё же выпивка до добра не доводит! А игроку предстоит с этим бороться, пытаясь найти наилучший выход из непростых ситуаций.

Divinity: Original Sin

Необычная ролевая игра старой школы, где задания можно выполнять множеством способов. Зачастую не самых очевидных. Мир живо реагирует на все действия игрока, что по-настоящему погружает в происходящее.

Но главным достоянием Original Sin и её сиквела стала боевая система. Тут можно вызвать дождь, благодаря чему около противников образуется лужа, на которую можно направить молнию и поджарить гадов. И подобных интересных находок — огромное множество. Что ещё важнее, в игре есть кооператив, но все действия надо обсуждать с напарником, иначе вы умрёте значительно быстрее оппонентов.

Kingdom Come: Deliverance

Создатель Mafia: The City of Lost Heaven очень любит хардкор и иммерсивность. По мафиозному экшену понятно, что Даниэль Вавра старается показать путь из грязи в князи с самой трудной стороны. Однако если Томми водил машину и таскал ящики на складе, то главному герою Kingdom Come: Deliverance пришлось ещё хуже.

События происходят в Средневековье, и никакой фантастики! Здесь нет драконов, молний из пальцев или вампиров. Вместо этого — разграбленный дом, убитая семья и явно туманное будущее. Именно в таких условиях игрок начинает своё приключение в Deliverance, в котором целый букет из харизматичных героев и необычных ситуаций.

The Outer Worlds

Сюжетная RPG от авторов настоящих Fallout? Звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, но это так! Над The Outer Worlds работали настоящие отцы постапокалиптической серии, и их почерк чувствуется повсюду. Серьёзность вселенной и её детальная опись от Леонарда Боярского сосуществуют с юмором Тима Кейна. Игра вызывает противоречивые ощущения, поскольку геймплейно напоминает о Fallout: New Vegas. В плане базы игрового процесса ей нечего предложить. The Outer Worlds берёт другим — атмосферой, персонажами, множеством настроек и параметров, а также большой вариативностью.