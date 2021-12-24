Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» надеются получить «Оскар»

Создатели и актёры «Человека-паука: Нет пути домой» пообщались с изданием The Hollywood Reporter и рассказали, что надеются увидеть кинокомикс в претендентах на лучший фильм премии «Оскар».

В разговоре с The Hollywood Reporter исполнитель главной роли Том Холланд отметил, что разница между супергеройским блокбастером и другими фильмами лишь в бюджете. Во всём остальном кинокомиксы не отличаются от «привычных» претендентов на «Оскар».

Продюсер «Человека-паука: Нет пути домой» Эми Паскаль считает, что не стоит относить фильмы к категории некачественных только из-за жанра. По её мнению, все в кинобизнесе хотят сделать продукт, который будет вызывать у зрителя эмоции, и именно это и удалось финалу «домашней» трилогии.

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Глава Marvel Studios Кевин Файги надеется, что академики подумают об искусстве повествования «Человека-паука: Нет пути домой» и о том, как фильму удаётся эмоционально объединять разные поколения и аудиторию. Также Файги сравнил «Нет пути домой» с «Властелином колец: Возвращение короля». Обе картины стали кульминацией огромной работы.

Все номинации 94-й церемонии премии «Оскар» киноакадемики объявят 8 февраля 2022 года. Вручение наград пройдёт 27 марта в Лос-Анджелесе.

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел 15 декабря и уже стал самым кассовым голливудским фильмом в период пандемии коронавируса. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 94% положительных отзывов от критиков и 99% от зрителей. Такая статистика ставит его в список лучших фильмов этого года.

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