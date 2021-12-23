Том Холланд и Зендея поделились впечатлениями о секретных актёрах «Человека-паука»
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С премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» прошла неделя, и многие фанаты уже успели оценить масштабную ленту о приключениях Паучка. Исполнитель главной роли Том Холланд вместе с Зендеей (ЭмДжей) рассказали о своих впечатлениях во время съёмок картины и о работе с каждым из актёров на площадке.
Внимание! В тексте содержатся серьёзные спойлеры «Человека-паука: Нет пути домой»
- Тоби Магуайр (Человек-паук Сэма Рэйми). По словам артистов, Тоби был очень рад вернуться к своей роли и постоянно юморил на съёмках. Некоторые из шуточек в итоге попали в фильм. Сам Холланд так волновался в первый день совместных съёмок, что ему пришлось брать перерывы между дублями.
- Эндрю Гарфилд (Человек-паук Марка Уэбба). Актёры назвали его самым приятным на площадке. Он постоянно улыбался и было видно, насколько он на самом деле любит Человека-паука. Для Холланда троица Паучков стала настоящим братством — ведь у каждого за спиной было по несколько фильмов с культовым супергероем.
- Уиллем Дефо (Норман Озборн). Зендея отметила, что во время своей игры он по-настоящему пугал актрису. Холланд рассказал, что ещё не работал с таким актёром, который может отыграть 30 дублей абсолютно по-разному.
- Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрэндж). Актёрам очень понравилось сниматься с Бенедиктом. По словам Зендеи, он частенько катался по съёмочной площадке на своём новом скейтборде.
- Чарли Кокс (Сорвиголова). Холланд отметил, что было здорово принять участие в сцене с двумя супергероями, когда оба находятся в своём «людском» обличии. Работать с Чарли ему очень понравилось.
- Альфред Молина (Отто Октавиус). Молодые актёры назвали его самым крутым на площадке. «Рано или поздно ты влюбляешься в Альфреда».
Тем временем «Нет пути домой» в США уже обошёл старт «Мстителей: Война бесконечности» и стремительно мчится к миллиарду сборов по всему миру.
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