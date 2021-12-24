«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом в период пандемии

Финал «домашней» трилогии Паучка продолжает бить рекорды. По данным от 23 декабря «Человек-паук: Нет пути домой» преодолел рубеж в $ 800 млн общемировых сборов. Паучок обошёл «Не время умирать» и стал самым кассовым голливудским фильмом в период пандемии.
Общая касса ленты в данный момент составляет $ 813 млн. Из них $ 457 млн приходятся на сборы за пределами США. Впереди «Нет пути домой» только два китайских фильма — «Битва при Чосинском водохранилище» ($ 902 млн) и «Привет, мам» ($ 822 млн). Нет никаких сомнений, что в итоге Паучок побьёт и эти результаты. Произойти это может уже в ближайшие выходные.
Ранее Том Холланд и Зендея поделились впечатлениями о секретных актёрах на съёмках. Они рассказали о том, кто был самым крутым, а кто — самым милым на площадке.
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