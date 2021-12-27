В Японии откроют первую киберспортивную школу

Уже следующей весной в Японии откроют первую в стране киберспортивную школу. Она получит название «Высшая школа киберспорта». Об этом сообщает Kotaku.

Школа будет располагаться в Токио — в районе Сибуя. Преподавать в ней будут как японские киберспортсмены, так и профессиональные разработчики из игровой индустрии. Спонсорами стали футбольный клуб «Токио Верди» и телекоммуникационная компания Японии под названием NTT.

Учащиеся школы смогут посещать как обычную программу, так и полноценные тренировки в различных кибердисциплинах. Что интересно, компьютеры в заведении соберут на основе топовых сборок: с GeForce RTX 3070 и Intel Core i7-11700. Авторы идеи сообщают, что ученики также смогут выбрать, в каком направлении развиваться: киберспортивном/стримерском или ближе к разработке видеоигр.

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