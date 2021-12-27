Утёк список оставшихся бесплатных игр Epic Games Store
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В сети появился список оставшихся бесплатных игр для раздачи в Epic Games Store на ближайшие несколько дней. Данные совпадают с другими утечками, поэтому велика вероятность, что это настоящие данные. Итак:
- 27 декабря — Mages of Mystralia
- 28 декабря — Moving Out
- 29 декабря — Salt and Sanctuary
- 30 декабря — Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.
Раздача с 30 декабря уже продлится целую неделю, вплоть до 6 января, когда закончится новогодняя распродажа в самом Epic Games Store. Традиционно это самая крупная халява за период раздачи.
Желающим также стоит обратить внимание на проходящую в магазине распродажу, где можно приобрести Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 за рекордно низкие цены. Также взгляните на наш гайд по новогодним распродажам среди всех основных магазинов.
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