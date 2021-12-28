«Человеку-пауку: Нет пути домой» пророчат сборы в $1,75 млрд. Больше «Войны бесконечности»

Журналист издания Deadline спрогнозировал прибыль и кассовые сборы «Человека-паука: Нет пути домой». Лента может заработать $ 610 млн и обогнать «Мстителей: Война бесконечности» с доходом в $ 500 млн.
Также у картины есть все шансы стать самой кассовой за всю историю Sony Pictures с итоговыми сборами в $ 1,75 млрд. Стоит учесть, что все эти показатели блокбастер достиг в период пандемии, когда действуют разные ограничения. Вероятно, без препятствий лента смогла бы собрать ещё больше. Чистая прибыль подсчитана уже с вычтенными расходами на маркетинг и производство.
26 декабря стало известно, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом в период пандемии, собравшим $ 1 млрд. Такой рубеж удалось преодолеть за 12 дней после старта проката. К тому же «Нет пути домой» стал самым прибыльным фильмом Sony в США.
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