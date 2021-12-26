«Человек-паук: Нет пути домой» первый в период пандемии собрал $ 1 млрд

«Человек-паук: Нет пути домой» продолжает ставить новые рекорды. На этих выходных сборы кинокомикса преодолели отметку в миллиард долларов, что случилось впервые в период пандемии коронавируса.

«Человек-паук: Нет пути домой» заработал $ 1 млрд за 12 дней и попал в тройку (пятёрку) фильмов, которые быстрее всех собрали такую сумму.

«Мстители: Финал» — 5 дней

— 5 дней «Мстители: Война бесконечности» — 11 дней

— 11 дней «Звёздные войны: Пробуждение силы» — 12 дней

Кроме того, «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым прибыльным фильмом Sony в США. По результатам пятницы картина собрала $ 405,5 млн, а предыдущий рекорд принадлежал «Джуманджи: Зову джунглей» — $ 404,5 млн.

В России «Человек-паук: Нет пути домой» заработал более 1,7 млрд рублей. Фильм вышел на 3-е место в этом году и отстаёт от «Венома 2» и «Последнего богатыря: Корня зла», которые собрали более 2 млрд рублей.

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