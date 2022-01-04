Акции Square Enix подскочили после слов президента о NFT и метавселенной

2 января Square Enix опубликовала новогоднее послание президента компании Йосуки Мацуды. В своём обращении он отметил, что компания планирует развивать NFT, блокчейн и метавселенную.
Несмотря на критику игроков, акции Square Enix резко подскочили на 8%. Вероятно, пользователи так и продолжат негативно высказываться о компании её планах, однако инвесторы определённо заинтересовались этим. Такой скачок в последний раз был замечен в августе 2021 года.
В своём обращении Мацуда затронул тему NFT и блокчейна. Он отметил, что в будущем точно появятся игры, которые позволят зарабатывать самим пользователям. Эти слова понравились далеко не всем, поскольку видеоигры созданы для развлечения, считают игроки.
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