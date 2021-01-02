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Square Enix в наступившем году предложит игры с NFT и метавселенную

Square Enix в наступившем году предложит игры с NFT и метавселенную
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Square Enix опубликовала новогоднее послание президента компании Йосуки Мацуды, в котором он рассказал о планах по развитию и будущих продуктах. По его словам, игроков ждут облачные технологии, блокчейн, NFT и метавселенная.

Мацуда отметил, что игры с технологией блокчейна способны самостоятельно расти благодаря экономике, которая построена на NFT. С внедрением токенов у пользователей появится больше мотивации и способов взаимодействия с контентом. Примером президент Square Enix видит концепцию «играй, чтобы зарабатывать».

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NFT-экономика позволит пользователям создавать контент и зарабатывать, что сделает процесс более захватывающим, считает Мацуда. Президент верит, что подобная мотивация привлечёт новую аудиторию, которая хочет «вносить свой вклад» в развитие игр.

Мацуда также отметил другие тренды 2021 года, среди которых облачные технологии, искусственный интеллект и метавселенная. Square Enix рассматривает возможности стриминга игр и разработки облачного контента, чтобы предложить игрокам новые формы развлечения. Также компания открыла новое подразделение, чтобы развивать «развлекательный ИИ» и предлагать его партнёрам.

Эти технологии и услуги попадают в рамки метавселенной, которая начнёт предлагать новые продукты в этом году, говорит Мацуда. Президент Square Enix надеется, что она окажет существенное влияние на развитие развлекательного бизнеса.

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