За сериал по Fallout отвечает автор «Офиса», а пилот снимет Нолан

Летом 2020 года компания Amazon объявила, что займётся экранизацией культовой постапокалиптической серии Fallout. Геймдиректор Bethesda Game Studios Тодд Говард сразу же был заявлен как исполнительный продюсер сериала.

Спустя полтора года молчания дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. По данным Variety, шоураннерами проекта стали Грэхэм Вагнер («Офис», «Кремниевая долина») и Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Продюсером и постановщиком пилотной серии выступит Джонатан Нолан — автор «Мира Дикого Запада».

Актёрский состав и примерный сюжет сериала всё ещё неизвестны. Авторы обещают сохранить в адаптации фирменный чёрный юмор и атмосферу франшизы. У проекта также пока нет даты выхода.

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