Российские дороги в Euro Truck Simulator 2 лучше настоящих

Разработчики Euro Truck Simulator 2 трудятся над дополнением «Сердце России» и периодически делятся результатами. На этот раз студия SCS Software показала разнообразие российских дорог.

Как отмечают создатели «Сердца России», они стараются показать все типы дорог страны. Среди них крупнейшие автомагистрали, которые важны для экономики страны, разнообразные шоссе и даже областные грунтовые, на которых нужно быть очень внимательным.

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

Большое внимание разработчики уделили разнообразным дорожным знакам и объектам, вроде бордюров, перил и мостов. Помимо стандартных указателей, создатели реализовали висячие, горизонтальные и динамические предупреждения для водителей.

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

Разработчики Euro Truck Simulator 2 отметили, что им удалось создать максимально современную дорожную сеть России благодаря обновлённым местным картам. Дату выхода дополнения создатели пока не раскрыли.

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

Фото: SCS Software

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