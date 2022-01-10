Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на осень 2022 года

Украинский блогер OLDboi, ранее публиковавший информацию о местной игровой индустрии, выпустил новый ролик. В нём автор рассказал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет 28 апреля 2022 года — её якобы перенесли на осень. Об этом компания может объявить уже в ближайшей геймплейной демонстрации.
По словам OLDboi, авторы специально оттягивают информацию о переносе, чтобы собрать как можно больше предзаказов. Версию игры для PlayStation 5, по его данным, стоит ожидать либо в самом конце этого года, либо в начале 2023. Проект будет поддерживать уникальные функции геймпада DualSense, включая адаптивные триггеры и 3D-вибрацию.
К словам блогера следует отнестись скептически. Лучше всего дождаться информации от самих разработчиков. Официально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series. В день выхода шутер попадёт в библиотеку Xbox Game Pass.
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