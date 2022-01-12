Онлайн Battlefield 2042 упал ниже предыдущих частей

Battlefield 2042 можно без угрызений совести назвать провалом. Шутер настолько не понравился игрокам, что они решили проводить время в других частях серии, но не в новой.
Инсайдер Том Хендерсон показал статистику, на которой можно увидеть количество игроков в Battlefield 2042, Battlefield 1 и Battlefield 5. Судя по цифрам, всё складывается точно не в пользу новинки. За последние сутки в Battlefield 5 сыграли больше 21 тысячи человек, а в Battlefield 2042 — почти девять тысяч.
Ранее Хендерсон сообщал, что за неделю было продано 4,23 млн копий Battlefield 2042. 12 января он заявил, что в это число входят все те, кто играл в пробную 10-часовую версию.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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