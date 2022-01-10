Опрос: в какие игры вы играли больше 500 часов?

На днях создатели Dying Light 2 попытались креативно привлечь внимание к игре, рассказав, что на полное прохождение экшена у энтузиастов уйдёт порядка 500 часов. Людям не очень понравилась подобная реклама, поскольку многие уже устали от гигантских открытых миров, а разработчики поспешно уточнили, что на стандартное прохождение уйдёт не больше 100 часов.
Однако нас в редакции это натолкнуло на мысль — а в каких играх мы провели больше 500 часов? Это ведь объективно очень много. Мы решили вспомнить о таких играх, а также поинтересоваться у наших читателей, во что они играли больше 500 часов?
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
Михаил Шевкун, шеф-редактор раздела Play
В моей жизни есть лишь одна игра, в которой я умудрился провести так много времени. Это Modern Warfare 2. На выходе она привлекла к себе какое-то невероятное количество внимания — 12 лет назад (господи, какие мы все уже старые) о скандальном шутере говорил каждый, а в мультиплеер играли миллионы даже в России, где популярность серии после MW2 пошла на спад. Однако благодаря ей я познакомился со многими друзьями, а сколько она подарила воспоминаний и мемов!
Что забавно, так это сам мультиплеер Modern Warfare 2 — его баланс был просто ужасным. «Нубомёты», датчики сердцебиения, парные винчестеры 1887, многие перки и тому подобное создавали бесконтрольный хаос. Выйди игра сейчас, её бы просто уничтожили за подобный баланс. Но тогда на подобное почему-то обращали куда меньше внимания. Мультиплеер MW2 получился продуктом своего времени, но каким же запоминающимся и весёлым. Как говорится, сейчас так не делают.
Europa Universalis 4
Игорь Любавин, автор
В Europa Universalis 4 я провёл более 900 часов. Играл только в одиночку и приводил разные страны к успеху. Как и в большинстве творений Paradox, в EU4 нет никакой глобальной цели. Тебе лишь даётся период с 1444 по 1820 годы и возможность сыграть за абсолютно любую страну на Земле. А разбираться и ставить цели нужно самому.
Я создавал из небольшой Московии огромную Российскую Империю. Я приводил ко власти Йорков в «Войне Роз». Я, наконец, давал бой конкистадорам, играя за ацтеков. Конечно, не обошлось и без полного уничтожения Китая за Японию. Именно в отыгрыше и совершенно разном геймплее суть Europa Universalis. Да, в ней нет масштабных сражений в духе Total War, зато есть очень проработанная дипломатия, продвинутая система торговли и довольно реалистичные последствия военных действий.
Вполне вероятно, что я проведу в EU4 ещё не одну сотню часов. А там уже выйдет долгожданная Victoria 3 — стратегия от тех же авторов про Новое время. Вполне возможно, что и там я осяду надолго.
В какие ещё играх Игорь провёл свыше 500 часов?
- Dota 2 (половина времени проводил за просмотром турниров)
- Rocket League.
Overwatch
Анатолий Лукманов, автор
Какого же было моё удивление, когда оказалось, что единственная игра с таким количество часов одна, и это Overwatch. Я погрузился в шутер Blizzard почти с релиза. Помню, как ежедневно набивал уровни и осваивал персонажей. Это было отличное время, «золотое» для Overwatch. До сих пор ни одна игра из моей библиотеки не смогла приблизиться к Overwatch. Это были прекрасные 540 часов жизни!
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Олег Камалов, заместитель шеф-редактора раздела Play
На удивление, у меня было сразу несколько игр, в которых я провёл не одну сотню часов. Чего стоит одна только Skyrim, из-за которой я чуть не завалил сессию и тотально провалил курсовую. Но сильнее всего меня впечатлила The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Я прошёл её совсем недавно, в 2019 году, но до сих пор считаю настоящей королевой среди игр в открытом мире.
Авторы «Зельды» создали мир, в существование которого хочешь верить. И дело даже не в физике и механиках. BotW грамотно мотивирует игрока исследовать каждый закоулок и заглянуть под каждый камень. Потому что ты знаешь, что там может быть что-то совершенно неожиданное.
***
А какие игры вас настолько зацепили, что вы в них смогли провести больше пяти сотен часов? Должно же быть в них что-то такое, чего нет у других. Обязательно расскажите об этом в комментариях! Если наберётся достаточно интересных историй, мы соберём из них отдельный материал, так что не стесняйтесь.
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