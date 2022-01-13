От Battlefield 2042 отказываются даже создатели читов

У Battlefield 2042 начались проблемы в Steam ещё с момента релиза, а совсем недавно игра потеряла более 85% своей аудитории на платформе. Судя по всему, массовый исход игроков и плохое техническое состояние затронули даже производителей читов. На ситуацию обратил внимание инсайдер Том Хендерсон: он опубликовал скриншот из закрытого Discord-канала, где один из производителей ПО для нечестной игры объявил о прекращении поддержки шутера.

Мы изымаем из продажи ПО для Battlefield 2042. Причина — некорректная работа чита из-за проблем с производительностью. К тому же он уже не пользуется большой популярностью, ведь игра умирает.

Судя по всему, Battlefield 2042 может не дожить до своего первого сезона поддержки — по слухам, он начнётся в марте. Именно тогда в шутере появится новый контент.

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