Battlefield 2042 потеряла более 85% аудитории в Steam за два месяца после релиза

Из многострадальной Battlefield 2042 продолжают уходить игроки. Согласно данным Steamdb, аудитория проекта в магазине Valve уменьшается с каждым днём. На старте 19 ноября в проект играло около 105 тысяч человек, а 9 января в игру зашли всего 13 296 игроков. Таким образом, Battlefield 2042 потеряла уже более 85% своей аудитории в Steam.

Шутеру не помогла даже скидка в 34% на зимней распродаже и декабрьские бесплатные выходные. Судя по всему, те, кто уже играл, не желают мириться с ужасным техническим состоянием Battlefield 2042, а потенциальные покупатели проходят мимо проекта из-за ужасающего сарафанного радио.

Ситуацию могут исправить обновления и выход первого сезона поддержки. Однако, по слухам, он стартует лишь в марте — при этом нового контента в нём может быть не так уж и много. В любом случае EA нужно срочно исправлять ситуацию и возвращать доверие игроков, иначе издатель рискует остаться без одной из своих главных франшиз.

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