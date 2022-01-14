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В сериале по The Last of Us может появиться Райли из Left Behind

В сериале по The Last of Us может появиться Райли из Left Behind
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Аккаунт The Last of Us Updates, который следит за новостями по шоу, сообщил, что в сериале можно ждать появления Райли из дополнения «Оставшиеся позади».

Согласно данным, персонажа может сыграть Сторм Рейд, которая известна по роли Джии Беннетт в сериале «Эйфория». Актриса прибыла в Канаду примерно в то же время, когда съёмочная группа продолжила работу над шоу. Официально об участии Рейд не сообщалось.

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Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс). Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Премьера состоится в 2022 году на сервисе HBO Max.

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