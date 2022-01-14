Во что играют известные спортсмены: Неймар, Головин, Овечкин и другие

Стереотип о том, что в видеоигры играют исключительно подростки и ботаники, давно развеян. Игры уже переросли статус несерьёзного увлечения для школьников и стали массовой индустрией. Киберспортивные соревнования стали проходить на крупных стадионах мира, а стримы затмили телевидение.

На индустрию обратили внимание музыканты, актёры и спортсмены. Последние, как оказалось, не прочь посоревноваться друг с другом за пределами футбольных полей, беговых дорожек или баскетбольных площадок. Рассказываем, какие игры пользуются популярностью у спортсменов.

Неймар

29-летний футболист из Бразилии — один из самых ярых фанатов видеоигр среди спортсменов. Неймара часто приглашают на стримы звёздные киберспортсмены, он не прочь посоревноваться с профессионалами в CS:GO, а его скилл в этой игре лишь вызывает уважение. Помните, как в одном из шоу-матчей он вытащил клатч 1 в 3 против про-игроков? Если нет, то напомню.

Совокупная стоимость инвентаря футболиста в Steam составляет более $ 40 тыс. Эта цифра не впечатляет, учитывая доходы спортсмена? Может, это и так, но для обычного игрока 3 миллиона рублей, потраченные на скины в CS:GO, можно приравнять к сумасшествию. Разве что для Неймара с его доходами эта цифра не такая внушительная. И подобные траты на внутриигровые предметы говорят лишь о том, насколько же он сильно любит своё увлечение.

Фото: instagram.com/neymarjr

Фёдор Смолов и Александр Головин

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов такой же фанат CS:GO, как и Неймар. А по заверению бывших одноклубников из «Локомотива», он чуть ли не самый скилловый российский футболист в CS:GO. Это же утверждал и рэпер T-killah. Именно от него мы узнали, что Смолов добился звания «выше беркута», то есть одного из самых высоких в игре.

Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Весной 2020 года во время карантина Смолов наиграл в CS:GO 125 часов за две недели, а на его аккаунте в Steam собраны самые дорогие скины. Там есть и StatTrak M4A4 | Вой, и StatTrak Штык-нож М9, и AWP Dragon Lore.

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в этом плане более разносторонен. Он не фанат какой-то одной определённой видеоигры и одинаково хорош в разных жанрах, от шутеров до MOBA. Спортсмен любит PUBG, Dota 2, CS:GO и Call of Duty: Warzone.

Фото: instagram.com/alex_golovin17

В октябре 2018 года в одном из интервью Саша рассказал, что достиг в Dota 2 почти 6000 MMR, когда средний рейтинг в мире составляет чуть больше 2000 MMR. Вот уж действительно, если талантлив, то талантлив во всём.

Александр Зинченко

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко — ещё один любитель шутера от Valve. В отличие от большинства других футболистов, у него один из самых скромных аккаунтов в Steam. Украинский футболист предпочитает ставить на пушки не дорогие и редкие скины, а дешёвые, но красивые. Прагматичный и очень скромный молодой человек, ничего не скажешь.

Фото: Александр Зинченко (в центре) с игроками NAVI: B1T (слева) и s1mple

Он регулярно заходит в CS:GO, выбил множество ачивок в игре и болеет за NAVI. А когда «Контра» надоедает, Александр не прочь переключиться на FIFA.

Серхио Агуэро

Аргентинский футболист был вынужден завершить карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем, и теперь он может полностью отдать себя играм, если, конечно, не захочет быть тренером. Ещё в конце 2020 года Серхио основал собственный киберспортивный клуб KRU Esports, который успешно выступает в игре Valorant. Как он переживает за успехи своей команды — это надо видеть.

На канал бывшего футболиста на Twitch подписано больше 3 миллионов человек. И это нисколько не удивляет, учитывая его сверхэмоциональное поведение во время трансляций. Он может громко сматериться или с силой кинуть геймпад куда-то в стенку или на пол во время поражения в FIFA.

А может распевать песни во время вечеринки в GTA 5.

Николай Голдобин

Ладно, чего мы про одних футболистов. Хоккеисты ведь тоже находят время на игры. Тем более сейчас в КХЛ намечается пауза, вызванная осложнённой эпидемиологической обстановкой в клубах. Тренировок и матчей нет, можно спокойно засесть за проверенные временем любимые тайтлы.

Например, нападающий хоккейного клуба «Металлург» Николай Голдобин может провести время на карантине за любимой Call of Duty: Warzone, в которую предпочитает играть за большим экраном и на консоли PlayStation 5.

Играю целыми днями в Call of Duty: Warzone. Только Warzone и NHL. У меня есть The Last of Us, все последние Battlefield, но я их просто не запускаю. Всё свободное время занимает Warzone. В NHL играю только с друзьями.

Антуан Гризманн

Французский футболист Антуан Гризманн — фанат консоли от Microsoft, на которой часто гоняет в Fortnite. Мультяшная королевская битва со строительством от Epic Games оставила сильный отпечаток на сердце футболиста, ведь он даже свои голы празднует в стиле персонажей из этой игры.

Фото: zen.yandex.ru/thequietplace

Изображённое на фото движение называется «Take The L» — персонаж двигает ногами в разные стороны и вытягивает указательный палец вверх. Именно этот танец Антуан повторял, когда забивал мячи на чемпионате мира 2018 года.

Артём Дзюба

Один из самых популярных российских футболистов современности обожает тренировать руки в FIFA. Он играет в неё на сборах с одноклубниками, участвует во всевозможных челленджах с блогерами и не устаёт рассказывать, как доминирует не только на реальном, но и на виртуальном поле.

Правда, нападающего «Спартака» Александра Соболева Дзюбе обыграть не удалось — Артём проиграл ему в общей сложности миллион отжиманий.

Новость по теме Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий

Поль Погба и игроки «Манчестер Юнайтед»

Игрокам «Манчестер Юнайтед» нравится Call of Duty: Warzone. У них даже есть кейсы с логотипом известной серии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард как-то оговорился, что многие игроки клуба регулярно играют в Call of Duty: Warzone. А Поль Погба и вовсе подписал эксклюзивное соглашение с разработчиками игры.

Александр Овечкин

Как проводит выходные дни российский хоккеист, капитан и лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин? Играет в Fortnite на консоли Xbox! Спортсмен любит позалипать даже в смартфон, но предпочитает не засиживаться допоздна.

Если кто-то говорит, что нельзя играть в видеоигры на выезде или дома, я не буду слушать. Это выбор каждого, верно? Хочешь – смотри фильмы. Хочешь – играй в видеоигры. Я ещё и на телефоне играю. Я не буду играть всю ночь – не тот возраст. Но иногда дома и особенно на выезде просто нечего делать. Ну да, можно сходить в ресторан или остаться в отеле. Окей, посмотреть телевизор, один фильм, а дальше что? В видеоигры можно играть с друзьями отовсюду – из России, США, Канады.

Другие спортсмены и их любимые игры

Артур Мело , Карлос Энрике , Каземиро , Габриэл Жезус и Бруно Анжело — все они большие любители CS:GO. В Steam даже есть специальная группа, куда входят только бразильские футболисты, играющие в Counter-Strike. И называется она Meninos do Hexa.

, , , и — все они большие любители CS:GO. В Steam даже есть специальная группа, куда входят только бразильские футболисты, играющие в Counter-Strike. И называется она Meninos do Hexa. Сербский баскетболист Никола Йокич , выступающий за клуб НБА «Денвер Наггетс», наиграл в CS:GO больше 4000 часов. При этом его коллекция скинов очень скромная и стоит всего 200 долларов.

, выступающий за клуб НБА «Денвер Наггетс», наиграл в CS:GO больше 4000 часов. При этом его коллекция скинов очень скромная и стоит всего 200 долларов. Немецкий футболист Месут Озил, выступающий за «Фенербахче», фанатеет от FIFA и Fortnite. Он даже создал свой канал на Twitch, на котором, правда, провёл всего один стрим за последние три года.

Лионель Месси так часто попадал на обложки в FIFA, что не мог выбрать другие игры для досуга. Хотя свой ник в FIFA он тщательно скрывает.

так часто попадал на обложки в FIFA, что не мог выбрать другие игры для досуга. Хотя свой ник в FIFA он тщательно скрывает. Усман Дембеле настолько увлёкся играми в своё время, что стал опаздывать на тренировки «Барселоны». Испанское издание AS утверждало, что Дембеле проводил за ними ночи напролёт. В какие игры рубился футболист — не сообщалось. Но, видимо, с игровой зависимостью он справился, раз до сих пор играет в «Барсе».

настолько увлёкся играми в своё время, что стал опаздывать на тренировки «Барселоны». Испанское издание AS утверждало, что Дембеле проводил за ними ночи напролёт. В какие игры рубился футболист — не сообщалось. Но, видимо, с игровой зависимостью он справился, раз до сих пор играет в «Барсе». Полузащитник «Реала» Марко Асенсио активно рубится в FIFA и даже выиграл несколько испанских чемпионатов по этой игре.

активно рубится в FIFA и даже выиграл несколько испанских чемпионатов по этой игре. Бывшая суперзвезда НФЛ Рики Лампкин после завершения карьеры серьёзно ударился в игры. Стал совладельцем организации FlipSid3 Tactics и начал активно стримить CS:GO, Battlefield, Overwatch и Call of Duty: Warzone. Кстати, вот его компьютер.