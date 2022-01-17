Тушение пожара Нотр-Дам де Пари превратят в VR-игру силами Ubisoft

Как сообщает издание Variety, компания Ubisoft разрабатывает VR-игру про пожар в Нотр-Дам де Пари, случившийся 15 апреля 2019 года. В проекте игрок возьмёт на себя роль одного из пожарных, которому необходимо устранить очаг возгорания и сохранить одно из важнейших культурных наследий человечества. Игра получила название Notre-Dame on Fire — она выйдет в марте 2022 года.
С созданием проекта очень сильно помогли наработки Ubisoft Montreal, которая ещё в 2014 году создала детальную планировку Нотр-Дама для Assassin's Creed Unity. Игра будет очень короткой — прохождение займёт около часа. По замыслу авторов, игроки смогут погрузиться в самый страшный для собора момент и собственноручно его спасти от угасания. Разработчики не рассказали, для каких именно VR-шлемов выйдет игра, но обещали поделиться подробностями чуть позже.
Тем временем Нотр-Дам де Пари продолжают потихоньку восстанавливать. В сентябре 2021 года рабочие завершили работы по укреплению конструкции здания, далее по плану — восстановление крыши, которая сильнее всего пострадала от воздействия огня. Реставрацию собора планируют завершить к 2024 году.
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