Забастовка и профсоюз: фанаты Foxhole бунтуют прямо в игре

Фанаты Foxhole устроили в военной MMO забастовку из-за проблем в игре и создали профсоюз. Около 2 тысяч человек, которые взяли на себя роли логистов, отказываются пополнять запасы передовой.
Протестующие создали внутриигровой профсоюз LOGI и потребовали, чтобы разработчики Foxhole улучшили системы логистики игры. По их словам, эта часть MMO для многих кажется неоправданно усложнённой и утомительной, а взаимодействие — токсичным.
Профсоюз опубликовал требования в открытом письме, но разработчики из Siege Camp пока не ответили. Из-за этого логисты Foxhole не пополняют ресурсы передовых подразделений, чтобы нарушить внутриигровые цепочки поставок. Один из членов LOGI сообщил, что уже заметно значительный рост спроса на оборудование.
В Foxhole идёт постоянная война. Игрокам продумывают стратегию, сражаются, создают оружие и оборудование для фронта. MMO доступна в раннем доступе Steam с 2017 года.
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