Первый трейлер «Лунного рыцаря» — новичка киновселенной Marvel

Disney выпустила первый трейлер сериала «Лунный рыцарь» про одноимённого супергероя. Шоу расскажет историю новичка киновселенной Marvel по имени Марк Спектор. Это бывший морпех, который чуть не погиб во время выполнения спецоперации в Египте. Его спас бог Луны — Хонсу и потребовал, чтобы Марк стал его земным воплощением — Лунным рыцарем. Главным противником героя станет Солнечный король, управляющий огненной стихией.

Первый эпизод сериала выйдет 30 марта 2022 года на Disney+. Шоу будет состоять из 6 серий. Главные роли исполнили Оскар Айзек («Дюна») и Итан Хоук («Отрочество»). Шоураннером выступил Джереми Слейтер («Академия «Амбрелла»). По словам продюсера киновселенной Marvel Кевина Файги, персонаж впоследствии появится и в полнометражных фильмах компании.

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