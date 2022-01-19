Глава Intel: конкуренты из AMD остались далеко позади

На днях глава Intel Пэт Гелсингер опубликовал видео в соцсети LinkedIn. В нём он достаточно эмоционально подвёл итоги своего первого года во главе компании и объявил о тотальном превосходстве над своим главным конкурентом — AMD.
По словам Гелсингера, организация движется в правильном направлении, сосредоточившись на производительности, безопасности и искусственном интеллекте. Глава Intel подтвердил, что освоение новых техпроцессов идёт по плану — переход с «нанометров» на «ангстремы» должен произойти уже в начале 2024 года.
Гелсингер отметил, что компания ещё сильнее укрепилась на потребительском рынке. Это произошло на фоне выхода процессоров Intel Core 12-го поколения под названием Alder Lake в ноябре 2021 года. Это первые чипы с поддержкой оперативной памяти DDR5 и интерфейсом PCIe 5.0. — без аналогов среди конкурентов.
Alder Lake. Внезапно… Бум! Мы снова в игре. AMD в зеркале заднего вида далеко позади и больше не обгонит нас — теперь мы лидируем на рынке.
Тем не менее Intel ещё предстоит выпустить процессоры Alder Lake в мобильном сегменте — на него и приходится большая часть продаж. Ранее Гелсингер отмечал, что из-за конкуренции компания вынуждена снижать цены на серверные процессоры.
В конце 2022 года AMD проведёт презентацию нового поколения процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4 — тогда у компании появятся собственные аналоги Alder Lake с поддержкой новейших технологий.
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