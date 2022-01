Суровая реальность. Выход каких ожидаемых игр наверняка перенесут

Игры и без того часто переносят, только если это не FIFA или Call of Duty, а после начала глобальной пандемии ситуация только ухудшилась. Новую Need for Speed от Critertion, например, год назад заморозили ради помощи DICE с Battlefield 2042. Как оказалось, даже этого было недостаточно. А совсем недавно стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 уехала на конец 2022-го, да и с другими крупными релизами не всё гладко и понятно.

Тенденция всё ещё сохраняется — командам разработчиков неудобно работать в условиях глобальной пандемии и поддерживать привычный темп работы, который мог быть задан два или даже три года назад. Поэтому не исключено, что и другие горячо ожидаемые игры уедут «на попозже». Мы решили вспомнить ближайшие релизы, которые почти наверняка не выйдут в заявленный срок. Есть чуйка, скажем так.

Hogwarts: Legacy («Хогвартс: Наследие»)

Дата выхода: 2022 год

Ролевая игра по «Гарри Поттеру» уже звучит как сказка, однако когда мы сможем погрузиться в виртуальный мир волшебства, всё ещё неизвестно. Изначально выход вообще ожидался в 2021 году, но издатель быстро решил пересмотреть планы и ещё в январе 2021-го отложил выпуск на 2022-й. Ныне, в январе 2022-го, уже ходят слухи о переносе премьеры на 2023-й.

У издателя WB Games на этот год уже заявлено как минимум три крупных релиза: «Рыцари Готэма», LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости». Поэтому в перенос ещё одного блокбастера легко верится. Жаль, мы уже устали ждать!

S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата выхода: 8 декабря 2022 года

Изначально шутер хотели выпустить в конце апреля 2022 года, однако выход отложили аж до декабря. При этом разработчики уже успели наобещать кучу всего, однако до сих пор не показали игру в действии — за пределами постановочного ролика, реальность которого вызывает много вопросов.

«Ждалкера 2» уже сравнивают с Cyberpunk 2077 — параллелей действительно хватает, но мы всё-таки рассчитываем получить куда более качественный финальный продукт. И без вранья в рекламе. Однако, скорее всего, выход игры ещё не раз отложат.

Starfield

Дата выхода: 11 ноября 2022 года

Первая новая франшиза команды The Elder Scrolls и Fallout, которую Тодд Говард с коллегами мечтал сделать пару десятилетий. Уже летом 2021 года Bethesda уверенно назвала точную дату выхода космической RPG — 11 ноября 2022-го. Пугающе точно!

Вообще игры Bethesda Game Studio практически не переносят, однако теперь за плечами студии стоит новый владелец — Microsoft. Не исключено, что в пользу более качественного релиза (всё ещё помним кошмарный старт Fallout 76) Фил Спенсер решит пожертвовать красивой датой.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Дата выхода: 2022 год

Первая часть оказалась невероятно успешной, впервые сделав The Legend of Zelda по-настоящему популярной. Тираж превысил 24 млн копий, поэтому Nintendo решила взяться за прямое продолжение. Правда, и вполне оправдано, всё это происходит очень аккуратно — это не должен быть стандартный сиквел, а нечто особенное.

О Breath of the Wild 2, которую наверняка переименуют ближе к выходу, мы знаем очень мало. У Линка будут новые возможности взаимодействовать с миром, часть локаций перенесётся в небо и под землю. А ещё у игры есть дата выхода — 2022 года. И что-то у нас возникает много сомнений, что игра успеет.

По слухам, Breath of the Wild 2 хотят выпустить вместе с более мощной Nintendo Switch. А её дата релиза так же неизвестна.

The Callisto Protocol

Дата выхода: 2022 год

Научно-фантастический хоррор от автора Dead Space, который во многом должен стать духовным наследником культовой игры Visceral. Подробностей традиционно мало, а кроме дебютного трейлера, мы особо ничего не видели. Однако обещают «существующий в мире» интерфейс вроде показателей здоровья на спине и гнетущую атмосферу.

Что забавно, издателем игры выступает корейская студия Krafton, а события хоррора разворачиваются во вселенной королевской битвы PUBG. Но самый главный сейчас вопрос, учитывая полное отсутствие новостей, успеет ли игра выйти в этом году. Сомневаемся, но будем рады ошибаться.

Diablo 4 и Overwatch 2

Дата выхода: неизвестно

Вокруг новинок Blizzard сгущаются облака: скандалы в компании всерьёз сказываются на производстве, из-за чего выход Diablo 4 и Overwatch 2 не так давно отложили в очередной раз. Официально про 2023-й вроде бы и не говорят, но на это указывают все косвенные источники.

При этом за Diablo 4 мы бы особо не переживали: там команду в тонусе держит отличный продюсер Род Фергюссон (до этого он спас производство BioShock Infinite), а вот у Overwatch 2 есть все шансы на ещё несколько больших переносов. Там команду активно покидают ведущие разработчики, хотя фанаты не успели оправиться от ухода Джеффа Каплана. Решение издателя вообще браться за сиквел шутера на фоне всех этих проблем выглядит ещё более абсурдно, чем пару лет назад во время анонса.

Avatar: Frontiers of Pandora

Дата выхода: декабрь 2022 года

Создатели The Division к премьере «Аватара 2» готовят большую игру в открытом мире. Мы знаем о ней только то, что она станет одной из первых некстген-проектов — экшен пропустит PS4 и Xbox One. Гадать не будем, но что-то подсказывает нам, что выход фильма отложат, а вместе с ним и многообещающую игру нового поколения.

Какие игры мы ожидаем увидеть в 2022 году?

При этом мы решили собрать список игр, которые наверняка успеют выйти в наступившем году. Не будем расписывать каждую, лишь отметив список ключевых релизов.

Сиквел Call of Duty: Modern Warfare

God of War: Ragnarok

Bayonetta 3

Elden Ring

FIFA 23

Sonic Frontiers

Ghostwire: Tokyo.

В целом 2022-й сейчас выглядит многообещающим. Многие всерьёз ожидают, что он сможет посоревноваться с лучшими игровыми годами вроде 2007-го. Впереди 12 месяцев — там и узнаем!