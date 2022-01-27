Чемпион The International 2021 по Dota 2 назвал League of Legends худшей игрой в мире

Победители The International 2021 по Dota 2, российская Team Spirit, сыграли один матч в League of Legends. Его они достаточно быстро проиграли, а затем у игроков взяли небольшое интервью. В нём киберспортсмены поделились впечатлениями от проекта Riot Games. Керри команды Илья Yatoro Мулярчук высказался прямо — он назвал LoL «худшей игрой в мире».

Это худшая игра в мире. Ты просто на неё смотришь, и тебе уже плохо становится. Ты просто заходишь в неё, а потом заходишь в Dota 2 и понимаешь, насколько Dota 2 дальше ушла, нежели LoL.

Игрок отметил излишнюю казуальность проекта и недостаточную глубину. А если бы в Dota 2 была кнопка «сдаться», то Team Spirit проиграла бы половину своих игр, отметил Yatoro. Остальные игроки тоже не оценили проект, однако в своих высказываниях были более корректны.

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