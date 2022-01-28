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Аниме «Атака титанов» стало самым востребованным сериалом 2021 года

Аниме «Атака титанов» стало самым востребованным сериалом 2021 года
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Аналитики из Parrot Analytics выбрали победителей премии Global TV Demand Awards 2021. Впервые в истории награду «Самое востребованное шоу» получило аниме «Атака титанов», финальная серия которого вышла 24 января.

Аналитики отмечают, что во всём мире спрос на японскую мультипликацию продолжает расти — за последние годы жанр стал популярнее на 118%. Теперь аниме уступает в востребованности только ситкомам и криминальным драмам.

«Игра в кальмара» отхватила награды «Лучший дебют» и «Революционное шоу». Второй сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом победил в номинациях «Лучшая адаптация книги» и «Лучшая фантастика и фэнтези». Лучшим супергеройским сериалом признали «Ванду/Вижн». Лучшей драмой — 10-й сезон «Ходячих мертвецов». Лучшим стриминговым сервисом стал Disney+, всё ещё недоступный в России.

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