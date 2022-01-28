Apple выпустила бету iOS 15.4 — Face ID с маской на лице, новые смайлики и 120 Гц

Apple представила бета-версию iOS 15.4 со множеством новых функций и улучшений. Пока что оценить их могут только разработчики, выход полной версии для обычных пользователей состоится весной 2022 года.

Главным нововведением 15.4 стала возможность настроить Face ID для распознавания лица в маске. Теперь разблокировать iPhone можно без помощи Apple Watch, причём работать оно будет везде — в браузере, автозаполнении форм и в платёжном сервисе Apple Pay. Пока что функция доступна только на iPhone 12 и iPhone 13 — неизвестно, появится ли она на более старых моделях.

Apple наконец-то поправила работу частоты 120 Гц в сторонних приложениях — ранее они работали не настолько плавно, как должны были. Компания объяснила это ошибкой фреймворка Core Animation. Разработчики отмечают, что в новом апдейте такой проблемы больше нет.

Авторы также добавили 37 новых эмодзи, включая смайлики с «рукой в форме сердца» и с «отданием чести», а также с троллем, который держит волшебный посох.

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