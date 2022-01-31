Полный провал: блогер сравнил детали Battlefield 2042 с прошлыми частями серии

Блогер Kaio Patrick выпустил объёмный ролик, в котором сравнил Battlefield 2042 с другими играми серии — Battlefield 1 и Battlefield 3. Результаты поражают. Battlefield 2042 проигрывает прошлым частям серии практически во всём: от механики разрушаемости до анимаций.

В первую очередь автор затронул тему отображения повреждений. В BF1 танк полыхает и потихоньку сгорает, в BF2042 — дымится нелепым чёрным дымком.

BF1 против BF2042

Затем блогер сравнил разрушаемость деревянных дверей. В BF1 дверь можно разнести на куски автоматной очередью, а в BF2042 она будто сделана из стали.

BF1 против BF2042

Также автор наглядно продемонстрировал разницу в разрушаемости окружения. Он взорвал одну из вышек в BF3, а затем попытался сделать то же самое в режиме Portal в BF2042. В последней это оказалось невозможно.

BF3 против BF2042

Остальные примеры можно увидеть в ролике. В целом удивительно, насколько серия деградировала технологически. Неясно, исправят ли подобные недоработки в будущих патчах. У проекта столько проблем, что аудитория шутера в Steam сократилась на 90% всего за 2 месяца после релиза — не помогли даже бесплатные выходные.

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