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Бесплатный демейк Bloodborne для ПК вышел

Демейк Bloodborne для ПК вышел — бесплатно!
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Энтузиаст под ником b0tster выпустил демейк BloodborneBloodborne PSX. Это фанатская игра, вдохновлённая культовым экшеном FromSoftware, но выполненная в духе проекта для первой PlayStation.

Подобных демейков очень много, однако дальше минутных шуток для ролика на YouTube они не выходят. Тут же небольшая команда разработчиков решила сделать «полноценную игру» в духе тех, что возможны на старой консоли. Ажиотажа вокруг проекта оказалось немало.

Релизный трейлер

Скачать Bloodborne PSX можно на сайте разработчиков.

По слухам, сейчас Sony совместно с Bluepoint (ремейк Demon's Souls) работают над двумя играми: масштабным ремастером Bloodborne и, что неожиданно, прямым продолжением. Насколько хоть что-то из этого правда, покажет время.

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