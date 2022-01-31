Демейк Bloodborne для ПК вышел — бесплатно!

Энтузиаст под ником b0tster выпустил демейк Bloodborne — Bloodborne PSX. Это фанатская игра, вдохновлённая культовым экшеном FromSoftware, но выполненная в духе проекта для первой PlayStation.

Подобных демейков очень много, однако дальше минутных шуток для ролика на YouTube они не выходят. Тут же небольшая команда разработчиков решила сделать «полноценную игру» в духе тех, что возможны на старой консоли. Ажиотажа вокруг проекта оказалось немало.

Релизный трейлер

Скачать Bloodborne PSX можно на сайте разработчиков.

По слухам, сейчас Sony совместно с Bluepoint (ремейк Demon's Souls) работают над двумя играми: масштабным ремастером Bloodborne и, что неожиданно, прямым продолжением. Насколько хоть что-то из этого правда, покажет время.