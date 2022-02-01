Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все ограничения NVIDIA провалились: майнеры и дальше добывают криптовалюту

Все ограничения NVIDIA провалились: майнеры и дальше добывают криптовалюту
Coinforce
Комментарии

Почти год назад NVIDIA разработала технологию Lite Hash Rate (LHR) для видеокарт RTX 3000. Таким образом компания хотела помешать майнерам добывать криптовалюту, но, как оказалось, это было напрасно.

Издание PCMag выпустило материал, в котором выяснилось, что майнеры эффективно используют и видеокарты с технологией LHR. Во многом в этом винят дефицит устройств, из-за чего криптовалюту добывают даже на моделях RTX 3000.

В материале есть комментарии майнера Блейка Титера. По его словам, ограничения NVIDIA никак не помешали. Майнеры смогли адаптироваться и под них.

Зачем PlayStation купила Bungie? Для игр на Xbox и мультиплеера The Last of Us 2 Зачем PlayStation купила Bungie? Для игр на Xbox и мультиплеера The Last of Us 2
У меня есть примерно 20 карт с LHR, с которыми я работаю. Введение LHR действительно было бесполезным, поскольку это всё равно обошли.

Также другие отметили, что если будут варианты не покупать модели с LHR, то, конечно, они прибегнут к ним. В целом борьбу с майнерами считают местами убедительной, но разработка LHR добытчикам криптовалюты точно никак не помешала.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022