Все ограничения NVIDIA провалились: майнеры и дальше добывают криптовалюту

Почти год назад NVIDIA разработала технологию Lite Hash Rate (LHR) для видеокарт RTX 3000. Таким образом компания хотела помешать майнерам добывать криптовалюту, но, как оказалось, это было напрасно.

Издание PCMag выпустило материал, в котором выяснилось, что майнеры эффективно используют и видеокарты с технологией LHR. Во многом в этом винят дефицит устройств, из-за чего криптовалюту добывают даже на моделях RTX 3000.

В материале есть комментарии майнера Блейка Титера. По его словам, ограничения NVIDIA никак не помешали. Майнеры смогли адаптироваться и под них.

У меня есть примерно 20 карт с LHR, с которыми я работаю. Введение LHR действительно было бесполезным, поскольку это всё равно обошли.

Также другие отметили, что если будут варианты не покупать модели с LHR, то, конечно, они прибегнут к ним. В целом борьбу с майнерами считают местами убедительной, но разработка LHR добытчикам криптовалюты точно никак не помешала.

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